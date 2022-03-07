نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب التأمينات الاجتماعية وطريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستعداد لصرف راتب التأمينات الاجتماعية لجميع الأشخاص المستحقين وهم أصحاب المعاش، وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسماح بإمكاني الاستفسار عن أي مستحقات من التأمين الاجتماعي موجوه، وقد قامت المؤسسة بتوحيد جميع فروعها لخدمة العملاء داخل جميع المناطق في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن أيضاً أن يتأخر موعد صرف التأمينات الاجتماعية يوم او اثنين إذا كان اليوم المحدد يوافق يوم اجازه حتى يكون يوم عمل.

موعد نزول التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

بعد أن قامت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية بتوحيد جميع الفروع الخاصة بها قامت بالإعلان عن نقل فروعها من الرياض المقر القديم الي طريق مكة المكرمة في شارع الوشم وهو بحي المربع وهذا الفرع مخصص لخدمة العملاء.

ويجب الحصول على موعد جديد وذلك عن طريق البوابة الالكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل المملكة، وقد ذكرت المؤسسة ان توحيد فروعها قد تم لجميع العملاء في نظام التقاعد المدني وأيضاً التقاعد العسكري، وتوحيد نظام التأمينات الاجتماعية من أجل ضمان حصول العملاء المشتركين في التأمينات الاجتماعية على أداء مميز.

وقامت المؤسسة العامة بالإعلان عن الموعد المحدد لنزول التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت مؤسسة التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن تأخر الموعد يومين عن الوقت الأساسي وهو ٢٥ من كل شهر إلى الموعد التالي ٢٧ مارس صباح يوم الأحد لصرف وايداع مستحقات التأمين.

طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية إلكترونياً

قد قامت مؤسسة التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية قيام العملاء بالاستعلام عن التأمينات وأيضاً الاستعلام عن جميع مستحقات التأمين الاجتماعي بشكل إلكتروني عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: