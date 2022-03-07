موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة في شهر مارس وكيفية الاستعلام من sbis.hrsd نقدمه لكم، وسوف يتم الاستعلام عنه من خلال موقع وزارة الموارد البشرية برقم الهوية، وقد تباشر الوزارة عملها في استقبال طلبات الراغبين في حصولهم على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهذا من خلال منصة الضمان الاجتماعي على أن يكون المنصة القديمة والجديدة يعملان معا حتى يتم الدمج بينهم في شهر مايو المقبل حتى يتم صرف المرتبات للمستفيدين القدامى والجدد من خلال منصة الدعم والحماية للشخاص الذين أنطبق عليهم الشروط للضمان الاجتماعي المطور 1443.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة

بعد إتمام تقديم الطلبات للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور يقوم المسؤولين عن استلام الطلبات بدراستها، وذلك لكي تتأكد من استحقاق صاحب الطلب للمعاش المقدم له على أن يكون ميعاد صرف المعاش الاجتماعي المطور للفئة المستحقة للمعاش بداية من الشهر التالي من إصدار قرار قبول الطلب، كما قامت وزارة الموارد البشرية بتوحيد مواعيد الصرف للمستحقين للضمان القدامى والجدد معا، وحاليا تبدأ الوزارة خلال الأيام المقبلة في صرف الدفعة الثالثة لمعاش الضمان الاجتماعي في مارس الحالي؛ حيث قامت بصرف الدفعتين الأولى والثانية خلال شهر يناير وفبراير والأن المستفيدين ينتظرون صرف الدفعة الثالثة لشهر مارس ومن المنتظر أنها تصرف خلال الأيام القليلة القادمة.

الاستعلام عن تحديث الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي بالضغط على كلمة تسجيل جديد.

ومن ثم إدخال البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع منك مثل (رقم الهوية /رقم الهاتف الشخصي /كلمة المرور/تاريخ الميلاد هجري).

بعد اكتمال البيانات ووصولك إلى 100٪ للملف.

تكوين المنازل حتى يكتمل الطلب للتسجيل للضمان الاجتماعي.

الضغط على البرنامج الذي من خلاله يتم تقديم الطلب.

أهداف النظام الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية قامت بعمل النظام الاجتماعي المطور بهدف أنها تصل إلى كل من هو محتاج المساعدة الفعلية، ولكي تضع أموال الزكاة في المكان المستحق بالفعل، وقد جعلت من هذا النظام تحويل الفرد المستحق من مستهلك إلى منتج، وهذا بفضل التدريب وتأهيلهم للوظائف المناسبة لهم ومتابعتهم الجيدة فهذا هو الهدف من النظام الاجتماعي المطور، ووفقا للرؤية التي تتبعها المملكة في عام 2030 التي تشير إلى إلغاء الدعم لبعض الخدمات، وهذا قد يؤثر على الفئات المتوسطة فكان لابد من إجراء مساعدات لهذه الفئات من جانب وزارة الموارد البشرية؛ فكانت الوزارة أول من يمدهم بالمساعدة لكي يسد احتياجات كل أسرة من الأسر الأشد احتياجا.