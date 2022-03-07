شروط الاستحقاق للحصول على المساعدة المادية لحافز وموعد صرف الراتب

يحصل جميع المستحقين من برنامج حافز على دعم مالي يصل إلى مبلغ حوالي ٢٠٠٠ ريال سعودي ويتم صرف هذا المبلغ بشكل شهري لمدة لا تقل عن ١٢ شهر وذلك تبعاً لمجموعة من الشروط التي يجب على جميع المستفيدين والأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج حافز ان يلتزموا بها كامله، ويتم تقديم الدعم من البرنامج لكي يقوم الباحثين بإتمام ابحاثهم بشكل جيد ويشترط أيضاً من أجل الأشخاص المستفيدين من البرنامج بجانب الحصول على الدعم أن يستمرا في البحث عن العمل.

شروط الاستحقاق للحصول على المساعدة المادية لحافز

يوجد مجموعة من الشروط قد قام حافز بالإعلان عنها ويشترط على جميع المتقدمين سواء إناث أو ذكور كانوا متزوجين أو غير متزوجين ان يلتزموا بهذه الشروط بشكل كلي، ويرغب الكثير من الناس معرفة هذه الشروط سواء كانت المعرفة من أجل الحصول على الدعم أو من أجل الحصول على وظيفة مناسبة وأيضاً للحصول على برنامج للتدريب والتأهيل والذي يقوم بمساعدة المتقدم للحصول على فرصة عمل تناسبه وتكون دائمة، وتتمثل الشروط التي اعلن عنها برنامج حافز فيما يلي:

يجب أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية ويعيش في المملكة العربية سعودية.

يجب أيضاً أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عمره عن 35 عام.

يجب أن يكون المتقدم قادر على العمل.

لا يجب أن يكون عامل في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

يجب على المتقدم أن لا يكون طالب أو يكون متدرب في مرحلة تعليمية أو في تدريب.

يجب أن يكون لا يملك اي نشاطات تجارية.

لا يتم قبول أصحاب الدخل الثابت بمبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم لا يسكن في دار رعاية.

يجب أن يكون مقيم في المملكة لفترة لا تقل عن ١٠ أشهر.

موعد صرف حافز

يبحث عدد كبير من المستفيدين من برنامج حافز السعودي على موعد محدد لصرف راتب مارس ٢٠٢٢، وقد تم الإعلان عن الموعد التالي لصرف الراتب وهو:

يتم صرف راتب حافز في يوم الأحد ٦ مارس ٢٠٢٢.