لربات البيوت والمطلقات وللشباب العاطل قرض 50 الف ريال من بنك التنمية الإجتماعية بدون ضمانات ورابط التقديم  

يحتاج شباب الخريجين والعاطلين الى تمويل سريع للانفاق على مشروع خاص به او بعض الفئات الاكثر احتياجا مثل ربات البيوت والمطلقات والتي تحتاج الى قرض لتعثر في سداد بعض فواتير الكهرباء او الماء او للانفاق على اولادهم او لشراء بعض مستلزمات الاسرة او للانفاق على زواج احد الابناء او غيرها مما تحتاجه الاسر من نفقات وسيولة مالية سريعة، فقد قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم قروض إلى الشباب العاطلين والنساء الارامل والمطلقات والراجل محدودين الدخل الذي يقل دخله الشهري عن 12.500 ريال سعودي، وتوجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على هذا القرض وهو ماسوف نوضحه بالمقال ويجب استيفاء جميع شروط الحصول على القرض وكيفية التقديم على القرض بالخطوات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض من بنك التنمية بالسعودية:

نذكر من خلال هذا المقال شروط بنك التنمية قرض الشباب التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على القرض، حيث يمكن الحصول على قيمة مبلغ القرض حوالي 50 ألف ريال سعودي مع عمل إجراءات بسيطة تتناسب مع المواطنين في السعودية وشروط الحصول كالتالي:

من الضروري أن يكون الراتب الشهري لمحدود الدخل لا يتجاوز 12 ألف ريال سعودي، ونذكر إنه بالنسبة للفرد بحد أقصى 200 ريال سعودي لا يزيد عن ذلك.

يصل تمويل البنك إلى 50 ألف ريال سعودي ويتم السداد على فترات طويلة تصل إلى 60 شهر ويتميز السداد بإنه مرن وميسر.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لا غير

التأكد من أن الهوية سارية عن التقديم

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم 18 حتى 60 سنة ولا يزيد عن ذلك.

الراتب الشهري يكون 12.500 ألف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

يمكن لكل من الرجال والنساء التقديم ويشترط أن تكون جنسيتهم سعودي

كيفية الحصول على القرض من بنك التنمية:

للحصول على القرض يجب اتباع عدة خطوات كما يلي: