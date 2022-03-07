مصرف الراجحي وشروط فتح محفظة شراء الذهب واهم الميزات المقدمة لخدمة شراء الذهب

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات التمويلية للعملاء ومن اهم مايقدمه للعملاء خدمة شراء الذهب وفتح محفظة شاء الذهب من خلال مصرف الراجحي وهو ماسوف نوضحه بالمقال ونوضح كيفية فتح محفظة لشراء الذهب من خلال مصرف الراجحي والشروط المطلوبة لفتح المحفظة واهم مزايا المقدمة من مصرف الراجحي في خدمة شراء الذهب، حيث أن بنك الراجحي يعتبر من أشهر المصارف المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من الخدمات التي تخدم جميع المواطنين بالمملكة.

مميزات خدمة شراء الذهب من بنك الراجحي:

من اهم المزايا حيث يحرص البنك على أن يوفر إلى عملائه كافة أنواع الذهب بل أكثرها جودة مثلا عيار24 قراط ، ويعمل البنك على السعي وراء استثمار الاموال.

تطابق أحكام الراجحي مع الشريعة الاسلامية.

يستفيد كافة العملاء بأن يحصلوا على هذه الخدمة دون دفع أي رسوم مقابل النقل.

من أهم المزايا البنك لا يطبق ضريبة القيمة المضافة أثناء إتمام عمليات البيع والشراء.

طريقة وكيفية فتح محفظة الذهب من بنك الراجحي:

ادخل على رابط موقع الراجحي الالكتروني.

التسجيل بالموقع ثم القيام بملء وكتابة كافة البيانات المطلوبة من الاسم وتسجيل كلمة المرور ثم الضغط على ايقونة اختيار منشات.

ثم عليك باختيار ايقونة تجارة الذهب من قائمة الخزينة ثم النقر على ايقونة تقديم الطالب ثم النقر على ايقونة ادخال البيانات.

ثم عليك بكتابة الاسم ورقم الهوية والاقامة ويشترط ان تكون سارية وليست منتهية.

ثم تظهر لك عدة اسئلة واستفسارات يجب قرائتها جيدا والرد عليها والاجابة على كافة الاسئلة الموجودة على الموقع ثم النقر على ايقونة التحقق ثم ايقونة ارسال.

الشروط المطلوبة لفتح محفظة الذهب في بنك الراجحي:

يشترط ان يكون الاستثمار مبلغ لايقل عن 5 مليون ريال سعودي.

ويشترط القيام بتوثيق المنتج قبل البدء في الاستثمار فيه .

يمكن فتح محفظة للاشخاص والتي اعمارهم تزيد عن 18 عاما.

يمكن للعميل فتح حساب بكل سهولة في بنك الراجحي من خلال الموقع الالكتروني.

كما يشترط ان لايقل شراء الذهب عن 10 جرام من الذهب.

من الضروري زيارة الفرع الأقرب للشخص المستفيد حتى يتم استكمال فتح المحفظة

كيفية الحصول على سبائك الذهب: