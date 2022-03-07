اطلب بشروط ميسرة تمويل شخصي 50 الف ريال من مؤسسة التقاعد بالسعودية

تقدم مؤسسة التقاعد خدماتها العديدة للمواطنين بالمملكة ومن اهم ماتقدمه منح القروض كتمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب او قرض عقاري ، ووضعت شروط للحصول على هذه القروض وهو ماسوف نذكره بالمقال وكما سنذكر الاوراق والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم على القرض، وتمتاز مؤسسة التقاعد ، بالاستقلال المالي والإداري , علما بأنها تابعه لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة ، ومقرها الرياض ، كما توفر مؤسسة التقاعد عدد من الخدمات المالية المتميزة , ومنها مساعدات ماليه للمتقاعدين ، وتوفر قرض عقاري لشراء عقار، فتجد أن الكثير يبحثون عن شروط التمويل من مؤسسة التقاعد للاستفادة مما تمنحه المؤسسة من مزايا للمواطنين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية لا غير

يكون عمر المتقدم يتراوح بين 25 جتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك

يشترط للحصول على قرض مؤسسة التقاعد أن يكون الراتب الخاص به لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط للحصول على القرض أن يكون المستفيد خاضع للنظام التقاعد المدني أو التقاعد العسكري.

ويشترط للحصول على القرض تسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم، ويقدم ما يثبت بقدرته على السداد.

كما يشترط للحصول على القرض أن يكون المتقدم موظف بالقطاع العام، وفترة الخدمة لا تقل عن سنتين.

اهم مزايا القرض الشخصي من مؤسسة التقاعد:

يوافق أحكام الشريعة الإسلامية

ومن اهم مزايا التمويل متاح للعميل أن يحصل على إعادة تمويل بعد الانتهاء من تسديد النسبة اللازمة.

ومن مميزاته ايضا حيث يمكن للعميل أن يحصل على تمويل إضافي إذا تم حصوله على زيادة في دخله الشهري، وإذا تم تسديد 20% من قيمة التمويل.

ومن اهم مزاياه يتم إعفاء المقترض من الدين في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله).

ومن اهم مزاياه لا يُشترط أن يكون هناك كفيل للمقترض.

ومن ميزاته بعد استكمال وتقديم كافة الاوراق ومراجعتها والتاكد من صحتها يتم صرف مبلغ التمويل في نفس اليوم.

ومن اهم مزايا قرض مؤسسة التقاعد تمتد فترة سداد التمويل حتى60 شهرًا.

وكذلك من مزاياه ايضا حيث يحصل المقترض على تمويل تكافلي مجانًا

كيفية التقديم للحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد: