المستحقون لمعاش الضمان الإجتماعي الآن موعد صرف المعاش والفئات المستحقة ومواعيد الصرف للأشهر المقبلة

تقدم وزارة الموارد والتنمية البشرية العديد من خدماتها للمواطنين وخاصة معاش الضمان الاجتماعي فقد اعلنت عن موعد ايداع معاش الضمان عن شهر شعبان وكذلك عن مواعيد الصرف عن الاشهر القادمة، ونوضح بالمقال مواعيد الصرف عن الاشهر القادمة وشروط الاستحقاق للمعاش ونوضح بالمقال الفئات المستحقة لمعاش الضمان، حيث يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور والجديد بالمملكة العربية السعودية، هو من أهم الأنظمة الموجودة والعاملة بها المملكة لأنه يركز على الأسر والأفراد البسيطة والذين هم بحاجة إلى المال، ويتم دعمهم مادياً كما يجعلهم قادرين على تحسين الأوضاع الحياتية عن طريق توفير العديد من عروض العمل المناسبة والتدريب والتأهيل لها، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية والجهات التي تتعلق بالعمل.

شروط الاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور:

يشترط ان يكون المستفيد غير مقيم في أي مركز من المراكز التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

كما يشترط في المستفيد أن تتوفر جميع ضوابط معاش الضمان الاجتماعي لدى المتقدم الذي يريد الحصول عليه.

كما يشترط للحصول على المعاش أن يبلغ الحد الأدنى لمعاش العائلة إلى 1100 ريال سعودي (ألف ومائة ريال سعودي)، كما يصل معاش المتقدم إلى 550 ريال سعودي (خمسمائة وخمسون ريال سعودي).

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور:

الأرامل من السيدات.

المطلقات من النساء.

ذوو الهمم والمعاقين.

العجائز الذين تخطت أعمارهم عن 60 سنة.

العائلات والأسر الفقيرة وتعاني شدة الفقر.

الأفراد الذين ليس لهم القدرة على العمل.

كيفية التسجيل لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور:

ادخل على رابط موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية .

ثم عليك بملء وكتابة بعض المعلومات مثل:الاسم رباعي ورقم الهوية.

ثم عليك باستكمال البيانات ثم يرفع الطلب للمراجعة والتاكد من صحة جميع البيانات ثم الموافقة عليه طالما مستوفي الشروط.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطورللاشهرالمقبلة:

قامت وزارة الموادر من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي خلال الأشهر القادمة ، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه المواعيد وهي: