استعلم عن أحقيتك في معاش الضمان الإجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية وموعد الإيداع

تقدم وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية حيث ت تعاونت الوزارة مع الحكومة، بهدف توفير دخل مناسب لبعض الأسر، ويتساءل العديد عن الإعلان المتعلق بموعد صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال مقالي سوف نتعرف على موعد الاعلان عن ايداع معاش الضمان وشروط الاستحقاق ورابط الاستعلام عن احقية الدعم للمستحقين، حيث يمكن لجميع المواطنين سواء الذكور أو الإناث الحصول على الدعم ولكن لا بد أن يكونوا مستحقين له ويتوفر فيه شروط الاستحقاق ويقدموا ما ثبت ذلك.

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطورفي حسابات المستحقين:

من الجدير بالذكر ان الكثير من اصحاب المعاشات بالضمان الاجتماعي ينتظرون الاعلان عن موعد صرف معاش الضمان والكثير من الموظفين قد تقدموا باوراقهم للحصول على معاش الضمان وينتظرون الاعلان عن احقيتهم فى معاش الضمان، حيث كانت الدفعة الأولى والثانية والتي صرفت في شهر يناير وشهر فبراير، وقد اعلن من المصادر الرسمية لدى وزارة الموارد البشرية بتحديد ذلك الموعد الرسمي الذي تم تخصيصه لصرف المعاشات ومن المقرر أن تتم في الوقت الحالي الانتهاء من كافة أعمال مراجعة جميع الأسماء المستحقة لصرف قيمة المعاش، وبعدها سوف يتم تجهيز الرواتب ثم إيداعها بالحسابات للأشخاص التي انطبقت المعايير والشروط عليهم ومن المؤكد أن الدفعة تنزل في اليوم ال20 من كل شهر.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي:

ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية .

يقوم الشخص المستفيد بالدخول على تسجيل الدخول

اختيار أيقونة الاستعلام عن المستحقون لمعاشات الضمان

ثم عليك ان تقوم بالتسجيل باسم الشخص المعني بالمعاش

إدخال رقم الهوية الخاص به لسهولة التسجيل

ثم عليك بالنقر على ايقونة النتيجة، لتظهر النتيجة بصورة تلقائية.

الشروط الواجب توافرها لصرف الضمان الاجتماعي المطور: