اطلب من شركة البيت الأهلى تمويلك يبدأ من 250 ألف ريال للمواطنين والمقيمين بدون ضامن أو كفيل

شركة البيت الاهلي تقدم تمويلات مالية مميزة حيث تقدم التمويل الشخصي المتاح لجميع المواطنين بالمملكة المقيمين والموظفين قطاع عام وخاص بشروط ميسرة للغاية ومطابقة للاحكام والشريعة الاسلامية وبفترة سداد تصل حتى 5 سنوات وبهامش ربحي بسيط للغاية، وهو ماسوف نوضحه بالمقال ونوضح كذلك الشروط والاوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها للشركة للحصول على التمويل، حيث تقدم شركة البيت الأهلي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي متاح للمواطنين والمقيمين، وهذا التمويل بدون حاجة ضامن أو كفيل، حيث توفر الشركة أقساط ميسرة وكذلك مميزة متعددة للعملاء، وبالتالي تصل قيمة التمويل الشخصي يبدا من 250 الف ريال سعودي، وتعمل شركة البيت الأهلي للتمويل لتقديم مجموعة واسعة من الحلول التمويلية التي تلبي إحتياجات جميع أنواع الأعمال التجارية وتخدم قطاع الشركات المتوسطه والصغيره بما يساعدها بتحقيق أهدافها الإستثمارية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من شركة البيت الأهلي:

للحصول على تمويل شركة البيت الاهلى يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

أن يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 18 عاما حتى٦٠ عاما.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل

أن يكون الدخل الشهري كحد أدنى 4 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وفي حالة أن الشخص المتقدم من الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يكون الراتب في هذه الحالة 5 ألف ريال سعودي.

في حالة أن المتقدم يعمل في القطاع الخاص يشترط أن يكون قد مر بحد ادنى عام على استمراره بالوظيفة، أما في حالة عمله في القطاع الحكومي يكون قد مر حوالي 3 شهور بحد أدنى.

كما يشترط على طالب القرض المتقاعد ألا يزيد عن ٦٥ عاما.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة البيت الاهلي:

تقديم صورة من السجل التجاري .

كما يتطلب من السعودي بطاقة الشخصية سارية المفعول.

ويتطلب من الشخص المقيم وثيقة الإقامة سارية الصلاحية.

مطلوب تقديم صوره من هوية / إقامة الشركاء في الشركة .

ويتطلب للحصول على الرقض العنوان الوطني للمنشأه .

كما يتطلب تقديم نوع الوظيفة وقيمة الراتب الشهري وتاريخ التوظيف وكذلك الموافق من الشركة.

ويتطلب كذلك القوائم المالية المدققه لآخر سنتين .

كما يتطلب تقديم صوره من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركه .

ويتطلب تقديم صورة من كروكي موقع المنشأه .

كما يتطلب تقديم صوره من ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالشركة .

ويتطلب تقديم أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة التمويل .

وكما يتطلب تقديم كشف حساب بنكي يوضح أخير ثلاث شهور.

اهم مميزات القرض الشخصي من شركة البيت الأهلي: