نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهي معرض العطور ضمن موسم الرياض 2022 perfume exhibition في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد معرض العطور بالرياض 2022 اقبال كبير لاستضافته ماركات العطور العالمية المتميزة على مساحة تتجاوز 40 ألف كيلومتر مربع ضمن موسم الرياض الحالي في منطقة واجهة الرياض في المملكة وفي نفس الوقت تطرح أسئلة تقول متى ينتهي معرض العطور في الرياض، وفي هذا المقال نجيب على كل ما يتعلق بالمعرض المذكور وننشر متى ينتهي معرض العطور المقام في واجهة الرياض ومتى يقفل.

متى ينتهي معرض العطور 2022 في الرياض

ان معرفة متى ينتهي معرض العطور يكتسب أهميته للتخطيط المسبق لزيارته في الأوقات المناسبة طوال فترة المعرض، إذ شهد معرض العطور منذ انطلاقه تحديداً في 26 فبراير 2021 الموافق 1443/07/25 هجـ، زيارات يومية، ويستمر حتى 14 مارس 2022 الموافق 1443/08/11 هجـ، وهو تاريخ انتهاءه أي معرض العطور.

مميزات معرض العطور بالرياض

اكسب المشاركين في معرض العطور المعرض نفسه زخماً أكبر من خلال أكثر من 200 علامة تجارية، بالتالي تقديم تجربة تسوق فريدة لشراء العطورات التي تناسب جميع الأذواق.

إنطلاق إصدارات عطور جديدة من بعض العلامات التجارية المرموقة

فرصة للزوار في تركيب عطورهم الخاصة

حضور اكثر من 500 مشهور ومشهورة في معرض العطور والذي يدعم بعضهم رعاية التسويق لبعض المنتجات العطرية.

عروض وخصوم حصرية على عطور المشاهير.

متى يقفل معرض العطور

يفتتح معرض العطور في موسم الرياض ابوابه لإستقبال الزوار على مدار الأسبوع مع بداية الساعة الـ 1 مساءا، ومعرض العطور يقفل في وقت متأخر من منتصف الليل، والذي يتواجد حتى الـ 12 من مارس 2022م.

أعلن موسم الرياض عن تفعيل رابط لحجز تذاكر معرض العطور حيث يمكن طلب التذاكر من خلاله وهو https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1257/the-perfume-exhibition