نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض العطور جدة 2022 الموعد والمكان بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض العطور جدة 2022 يقام مهرجان عطور جدة بشكل سنوي، نظرا لتعدد محبي العطور بالمملكة العربية السعودية فإن هذا المهرجان يلاقي نجاح كبير كل عام، وينتظره الكثيرين حتى يقتنوا أفضل أنواع العطور والبخور العالمية والتي تمتاز بجودتها، ويمتاز المهرجان بشهرته العالمية فهو يعتبر تنشيطا للسياحة بالسعودية، ويتم توفير أفضل الأسعار وعمل العروض والخصومات على جميع أنواع العطور، والجدير بالذكر أن هذا المهرجان بدأ عام 2016، ويقام هذا العام في جدة وقد شارك أكثر من مائة صانع للعطور.

معرض العطور جدة 2022

بدأ مهرجان العطور بجدة من الثالث من مارس 2022 وحتى الثامن من نفس الشهر لنفس العام أي انه يقام لمدة ستة أيام، يبدأ منذ الساعة الرابعة عصرا ويستمر حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويتم تركيب العطور وتقديم أفضل أنواع العود والبخور والروائح المثالية، كما يمكن دخول أي شخص إلى هذا المهرجان لشراء كل ما يحتاج له بأفضل الأسعار.

نجد أن موعد المهرجان يتناسب طرديا مع مناسبة عيد الأم حيث يمكن اقتناء العديد من الهدايا من خلال المهرجان، كما أنه قبل بداية الصيف بأيام قليلة حيث يحب الكثير من الأشخاص تغيير الروائح الشتوية التي يتم استخدامها واستبدالها بأخرى فيمكن من خلال المهرجان شراء أكثر من نوع من العطور، سوف يتم تقديم مئات الأنواع العربية والعالمية التي تجذب السياح والعرب أيضا.

مبادرة تأهيل تصنيع دعم بجدة

يأتي المهرجان كمبادرة لمساعدة الشباب الذين يحبون العمل في مجال العطور فيسمح المهرجان باشتراك أي شخص مع توفير دورات تدريبية، ويتم تقديم مساعدات من خبراء العطور، كما تتكفل المبادرة بإنتاج أول 300 عطر وذلك لتشجيع الشباب في السعودية، لذلك يعتبر هذا المهرجان طفرة في المملكة العربية السعودية لذلك لاقى نجاحات كبير في السنوات السابقة، وتعتبر تلك الدورة السابعة للمهرجان والتي سوف تلاقي نجاح وشهرة كبيرين.

مميزات مهرجان عطور جدة

يقام المهرجان هذا العام في جدة إلا أنه كان العام السابق في المنطقة الشرقية، فإن المهرجان يعتبر مصدر لزيادة الدخل القومي حيث يوفد إليه الكثير من الجنسيات حول العالم، إلى جانب كونه تشجيعا للشباب المقيمين بالمملكة السعودية ولديهم رغبة في تقديم أنواع العطور الخاصة بهم، ويهدف المهرجان إلى التعاون حيث يوجد متخصصين يقومون بمساعدة المبتدئين، وذلك لتحسين الخدمة أما الأجانب وتقديم أفضل أنواع البخور والعطور، ومن الجدير بالذكر أن مهرجان العطور بجدة يرحب بجميع الزائرين من مختلف أنحاء العالم ومختلف الجنسيات.