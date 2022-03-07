شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور للمطلقات وطريقة التسجيل في 3 نقاط

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور للمطلقات وطريقة التسجيل، حيث حرصت الحكومة السعودية على تعديلات في الضمان الاجتماعى، حيث أن من أولويات البرنامج الاهتمام بأحوال المواطنين والسعي وراء مصالحهم والنهوض بحالتهم إلى الأفضل، وفى محاولة توصيل المساعدات للمحتاجين، تعمل الحكومة ذلك في بحث أحوال المواطنين باستمرار وأيضا إيقاف الدعم عن غير المحتاجين لضمان تكثيف المساعدات للمستحقين، كذلك بالنسبة للمرأة تهتم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لها وذلك بعد الطلاق لضمان مستوى حياة كريمة لها.

في سياق الاهتمام بإجراء التعديلات والتطوير قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتعديل على القانون الضمان الاجتماعى، وكانت كالاتي (التعديلات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات)، حيث يقف دعم المطلقات عن الحصول على مبلغ الضمان وذلك إذا كانت تعيش مع أسرتها.

شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور للمطلقات

في ظل حرص الدولة و الحكومة والاهتمام بشأن المرأة السعودية وخاصة المطلقة، قد حددت وزارة الموارد البشرية أليات والمعايير الخاصة باستحقاق الدعم المالي، وهى كالاتي:

أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية.

ملحوظة : بشرط أن لا تكون لديها أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة و والدهم سعودي الجنسية.

أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن تكون مقيمة بمفردها بدون أسرة.

أن لا لديها راتب أو معاش أو مصدر للدخل من جهة أخرى حتى تتمكن من الحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعى .

من . يجب أن يكون لها حساب بنكى تسطيع من خلاله الحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي وذلك في حالة قبولها.

أن لا تكون تعمل بجهة عمل.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور للمرأة المطلقة

للحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة التنمية البشرية للمرأة المطلقة، يجب اتباع الخطوات الأتية :

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالضمان الأجتماعى الجديد المطور. الدخول على خدمة الضمان الاجتماعي الجديد. النقر على تسجيل. يتم مليء جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح. النقر على إرسال. يتم بعد ذلك النظر في حالة المطلقة ومراجعة صحة البيانات المرسلة، للتأكد من استحقاق الحالة للدعم المالي.

كما يمكنكم من خلال الرابط التالي التعرف على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

كم راتب الضمان الإجتماعي الجديد المطور

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية من مستفيدي الضمان الإجتماعي عن القيمة الشهرية التي يتحصل عليها من الضمان الإجتماعي والتي تمت كالتالي:

يصرف لمستفيدي الضمان الإجتماعي 1000 ريال سعودي شهري للفرد الواحد.

1000 ريال سعودي شهري للفرد الواحد. يتم صرف مبلغ 1258 ريال سعودي للأسرة المكونة من عدد 2.

يصرف مبلغ 1570 ريال سعودي لكل أسرة مكونة من 3 أشخاص.

قدمنا لكم رابط وشروط الضمان الاجتماعى الجديد المطور للمطلقات وطريقة التسجيل في 3 خطوات.