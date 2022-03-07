خطوات تحديث الصكوك moj.gov.sa للصك العقاري الخاص بملكية المواطنين للعقارات، حيث قامت وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة الزكاة والدخل بالتنويه للمواطنين عن ضرورة الدخول على الرابط الرسمي للوزارة وذلك لتحديث بيانات الصك العقاري بالبيانات الأحدث وذلك لتوثيق الملكية واستكمال كافة المعلومات المنقوصة فيها.

خطوات تحديث الصكوك moj.gov.sa تجديد بيانات الصك العقاري إلكترونيا (GAZT – وزارة العدل)

يكون على كل مواطن الالتزام بالقوانين العامة لوزارة العدل بالمملكة حتى يتم توثيق ملكيته ولا يقوم بتعريض نفسه للمسائلة القانونية، حيث تقوم الوزارة بالتنويه للمواطنين عن ضرورة تحديث واستكمال بيانات الصك العقاري وذلك ليتم إدراج ملكيات المواطنين ضمن القاعدة العامة لبيانات وزارة العدل والتي تقوم بدورها بالتشارك في تلك البيانات مع كافة هيئات ومؤسسات المملكة.

تحديثات وزارة العدل السعودية

قامت الوزارة في الأعوام الأخيرة بالتوجه الإلكتروني في التوثيق والتسجيل وكذلك الاستعلام، وذلك من خلال إنشاء حسابات خاصة للمواطنين على المنصة العامة والإلكترونية لوزارة العدل السعودية، وتم إطلاق المنصات الإلكترونية للتسجيل والاستعلام والخدمات العدلية الخاصة التي تقوم بالتسهيل والتيسير في تعاملات المواطنين، وتأتي ضمن حرص المملكة على التيسير في الخدمات الخاصة بها وإيقاف التكدس والتعاملات الورقية التي لها العديد من المشكلات.

أهمية تحديث الصك العقاري القديم

إدراج ملكيات الأفراد في قاعدة البيانات الخاصة بمؤسسات المملكة للتعرف على الملكية الخاصة ويتم استعمالها في التقديم في اي خدمة، وخاصة الخدمات الاجتماعية.

الحصول على قاعدة بيانات جديدة للمواطنين والتعرف على الملكيات بالمملكة.

استكمال بيانات المواطنين من الصكوك التي ليست فيها معلومات كاملة حفاظا على حقوق المواطنين من الضياع بسبب نقص المعلومات.

تيسير التسجيل والاستعلام في التعاملات بالوزارة حول تلك الصكوك بعد توفر المعلومات الكاملة عنها.

خطوات تحديث الصك العقاري