نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مواطن الدفعة 51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن الدفعة 51 يتم صرفها ما بين يوم 1 إلى يوم 10 من الشهر الميلادي. حيث يقدم برنامج “حساب المواطن” الدعم المالي للمستفيدين من البرنامج كل شهر. كما يتطلع المستفيدون إلى مساعدتهم حتى يتمكنوا من شراء باحتياجاتهم الشهرية ويسددون التزاماتهم المالية. ومن جانب آخر، ساعد برنامج حساب المواطن العديد من الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر، أن الدفعة 52 تم صرفها الخميس 10 فبراير في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

حساب مواطن الدفعة 51

هناك الكثير من الفئات التي يمكنها أن تحصل على حساب مواطن الدفعة 51، ومن بينها:

الفئة الأولى لا يتعدى راتبها 8699 ريال سعودي ويتكون نسبة الدعم الخاصة بها تصل إلى 100%.

كما تكون الفئة الثانية، وهي التي لا يتعدى راتبها عن 11999 ريال سعودي. حيث يكون الدعم بنسبة 75%.

ومن جانب آخر، هي الفئة الثالثة التي لا يتعدى راتبها 15299 ريال سعودي. وبالتالي يكون قيمة دعهم حوال 50%.

أما عن الفئة الرابعة، هي التي لا يتعدى مستوى راتبها عن 20159 ريال سعودي. حيث يتكون نسبة الدعم لا تتخطى 25%.

المستفيدين من دعم حساب مواطن

يتم تقديم حساب مواطن الدفعة 51 إلى عدد من الفئات المحددة. حيث يكون من بين هذه الفئات كل مما يلي:

يتم تقديم الدعم إلى الرجل السعودي الأعزب.

بالإضافة إلى الزوجة السعودية التي تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

ومن جانب آخر، يتم تقديم الدعم إلى الزوجة الأجنبية من الرجل السعودي.

إلى جانب ذلك، يتم تقديمها إلى المواطنيين الأجنبيين الحاملين لبطاقات إقامة سارية.

التسجيل في حساب المواطن

يمكن أن يتم التسجيل في حساب مواطن، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية، يتم الدخول على الموقع الرسمي لحساب مواطن.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر “تسجيل حساب جديد”.

ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية، بالإضافة إلى الإسم، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك، يتم تأكيد الرمز الذي يتم إرساله على الهاتف الجوال.

في النهاية، يوافق المواطن على الشروط والأحكام، كما يتم الضغط على كلمة “تسجيل”.

والجدير بالذكر في الختام، يشير “حساب مواطن” أيضًا إلى أن التسجيلات معلقة حاليًا. حيث ستتم مراجعة إدارة التسجيلات للأفراد الذين يستخدمون حساب مواطن من وقت لآخر. حيث يتم مراجعة المسجلين، ولا يتم استقبال طلبات جديدة.