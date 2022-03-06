نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف ونزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد إيداع مارس 2022 شعبان 1443 شروط الأهلية والفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إيداع ونزول راتب الضمان الاجتماعي القديم في الموعد الذي حددته سلفا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اما عن راتب الضمان المطور الجديد، فحسب ما صرح به مصدر مسؤول، حيث صرح بأن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز البت في جميع الطلبات قبل بداية شهر رمضان 1443، وأضاف المصدر بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية على دفعات كما هو مقرر سابقا، وسيتم إرسال رسائل نصية لمقدمي طلبات استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذين قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أما عن ألية صرف راتب الضمان المطور، فذلك حسب النظام الذي يتبعة كل بنك.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم

تم الإعلان عن موعد صرف ونزول راتب الضمان القديم لشهر مارس 2022، شعبان 1443، حيث من المقرر نزول إيداع راتب الضمان لقديم صباح يوم الخميس 3 مارس 2022، أما في حال الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي، فذلك يمكن من خلال رابط الاستعلام عن صرف راتب الضمان الاجتماعي وكذلك يمكن التعرف على بيانات مستفيدي الضمان.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443

هناك مناشدات بتقديم موعد صرف ونزول راتب الضمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمقرر صرفه يوم 2 رمضان 1443، الموافق يوم الأحد 3 أبريل 2022، ويطالب مستفيدي الضمان بتعجيل موعد الصرف ليكون قبل بداية شهر رمضان الكريم، وذلك حتى يتمكنوا من قضاء احتياجاتهم المعيشية قبل بداية شهر رمضان، ويُذكر أنه تم تقديم صرف راتب رمضان للعام الماضي 1442.

هذا وقد أتاح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلك الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان، حيث تعتبر الوزارة منوط بها تقديم خدمتها ومظلتها الاجتماعية للمستحقين والمستفيدين، وهم الفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، هذا وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المساعدة من أجل توفير حياة كريمة للفئات محدودة الدخل.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي بحسابات المستفيدين والمستحقين بالبنوك، حيث تقرر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي اليوم الخميس 3 مارس 2022، وبذلك يمكن للمستحقين لتلك الرواتب تسجيل الدخول على الرابط المُخصص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن راتب الضمات الاجتماعي.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

هذا وتناشد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيديها ومستحقي الضمان الاجتماعي القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك حتى يتجنبوا توقف صرف رواتبهم ومستحقاتهم، حيث يمكن تسجيل الدخول على الرابط المُخصص لتحديث البيانات برقم الهوية الوطنية، والقيام بتعديل بيناتهم في حال كان هناك تعديل في الحالة الاجتماعية للمستفيد، وكذلك إضافة البيانات التي استجدت، والتأكد من أن البيانات الجديدة صحيحة ومطابقة للواقع الحالي، ويتم التأكد من مراجعة البيانات قبل التحديث.

الفئات المستحقة والمستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي

الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة.

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

ما هي قيمة راتب الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد أفراد الأسرة

دائما ما يتساءل المواطنين عن قيمة الراتب الذي تقوم وزارة الموارد البشرية بصرفه للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد الراتب وفقاً وحسب عدد أفراد أسرة المستفيد، وكذلك حسب دخل الأسرة بجميع أفرادها، طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية المطور الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تقدم العديد من الخدمات والبرامج الاجتماعية، ومن أهم برامج الدعم الاجتماعي برنامج التأهيل الشامل والشروط والضوابط لذوي الإعاقة وكفالة الأيتام، كما تسعى الحكومة السعودية لمد مظلتها الاجتماعية لتشمل إعانة الزواج، وغيرها من البرامج التي تهدف لتوفير حياة كريمة لموطنيها والتي تقدمها الوزارة تحت مظلتها الاجتماعية.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

وبذلك حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيد موعد إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في الموعد المُحدد، هذا وقد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير أهمية تحديث البينات في حال أي تغير قد يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيدين،، وذلك حتى لا يتوقف صرف الراتب، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.