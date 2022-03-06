نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفصاح عن المكافآت التعليمية ضمن الدخل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن المكافآت التعليمية أو الجامعية التي يحصل عليها الطالب، وذلك ضمن الدخل المقدم عبر حساب الشخص المستفيد في حساب المواطن، حيث يحث برنامج حساب المواطن على المستفيدين من الدعم، ضرورة القيام بتحديث بيانات حساب المواطن بشكل دوري، كما ورد في الرد على استفسار أحد المستفيدين من الدعم.

الإفصاح عن المكافآت التعليمية في حساب المواطن

جاء رد خدمة المستفيدين على استفسار مستفيد من الدعم، حول كونه طالب جامعي وليس لديه وظيفة في الفترة الحالية، هل يقوم بالإفصاح عن المكافآت المالية التي يحصل عليها؟ وذلك عبر الصفحة الرسمية التابعة لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واجابه البرنامج عبر صفحة خدمة المستفيدين كيفية إضافة المكافآت التعليمية المالية للطلاب ضمن الدخل بالخطوات.

خطوات إضافة المكافآت المالية للطلاب ضمن الدخل

الدخول على حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. من ثم يقوم بالدخول على الحالة الوظيفية (طالب)، في حالة حصول الطالب على مكافأة مالية، ومن ثم يتم اختيار نوع الدخل (غير ذلك). يذكر مصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).

كما أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين كيفية تغيير الحالة الوظيفية والدخل في حساب المواطن لمستفيدي برنامج ساند، وكيفية التحقق من نتيجة استحقاق الدعم في برنامج حساب المواطن من خلال اتباع بعض الخطوات والتعليمات المبينة.

موعد صرف دعم شهر مارس من برنامج حساب المواطن

كما هو معتاد من برنامج حساب المواطن يتم القيام بصرف وإيداع المبالغ المالية المستحقة من الدعم في حساب المستفيدين البنكية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذا لم يوافق يوم عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية، وبما أن اليوم العاشر من شهر مارس الجاري لم يوافق يوم عطلة رسمية، فإنه من المقرر صرف الدفعات في الموعد المحدد الموافق يوم الخميس القادم اليوم العاشر من شهر مارس الجاري.

طريقة استخدام خدمة الحاسبة التقديرية في معرفة قيمة الدعم المستحق

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية استخدام خدمة الحاسبة التقديرية بالطريقة الصحيحة لمعرفة قيمة الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن والمتوقع، في حالة استخدام الحاسبة بالطريقة الصحيحة.