الاستعلام عن دعم ريف والشروط المطلوبة للحصول على الدعم

دعم ريف للعاطلين عن العمل وللنساء والمتقاعدين، فيهدف دعم ريف إلى تنمية المنتجات الزراعية وحصول المزارعين على مبالغ مالية قد تساعدهم في التقدم بمستقبلهم وعملهم، ورفع المعيشة لهم، وقد أوضح برنامج ريف أنه يعمل على زيادة الإنتاج والتوسعات الزراعية داخل المملكة العربية السعودية، حتى يحصل كل مواطن على ما يستحق، ويساعدهم في التطور والحصول على العمل والوظيفة لمن بدون وظيفة ويبحث عن عمل حر يساعده على المعيشة وتنمية المهنة التي يمتهنها ويبحث عن تطويرها، ولكن أوضح البرنامج أن هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب استوفاها في المتقدم حتى يحصل على الدعم المالي بإجراءات ميسرة.

شروط الحصول على دعم ريف

يجب على المتقدم لطلب دعم ريف أن يكون في في الأساس عاطل عن العمل ولا يعمل بأي وظيفة أو مكان، رابط طلب دعم ريف، وكان هذا من أهم شروط برنامج ريف، لأنه يدعم المحتاجين ومن يبحث عن عمل للمساواة بين المواطنين، وأيضاً هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للمواطنين والمواطنات والمتقاعدين أيضاً، خطوات الاستعلام عن دعم ريف، وسوف يحصل على دعم مالي 54 ألف ريال في العام، أي ما يعادل ن سبة 10% لتحفيزهم على العمل، ويبدأ المستفيد الحصول على الدعم فور إرسال شخص من قبل البرنامج ليتأكد من المشروع الخاص بك، وهذه هي الشروط المطلوبة:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو مواطنة سعودية.

العمر من 18 عاما فما فوق.

إذا كان هناك دخل شهري فيجب أن لا يتعدى 6000 ريال.

عاطل عن العمل وبدون وظيفة في أي من القطاعات.

لا يوجد سجل تجاري باسمك.

تقديم وثيقة العمل الحر ويمكنك استخراجها من منصة العمل الحر.

ويمكنك استخراجها من منصة العمل الحر. أعداد البرنامج يمكنك أن تحصل على ثلاثة فقط ولكنهم سوف يكونوا بنفس الدعم للمشروع الواحد.

تقديم إثبات أهليتك للمشروع القائم.

وأن يكون الدعم شامل المنطقة السكنية التابع لها.

توفير حساب بنكي باسم المستفيد.

أن تزاول المهنة بنفسك وليس شخص أخر وتكون مسؤول عنها.

طريقة التقديم على طلب دعم ريف

بعد موافقتك على الشروط سوف تتقدم بطلبك من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف، واختيار المهنة التي تريدها، وقد وفر لك البرنامج إجراءات ميسرة وبسيطة تسهيلا لك حتى تحصل على الدعم بدون تعقيدات، وذلك من خلال الاختيارات التي يعطيها لك البرنامج ليسهل عليك الإجراءات، ويمكنك أتباع ذلك فور دخولك إلى الموقع الإلكتروني لريف والتسجيل به وأتباع اللازم، وأيضاً سوف تقم بالاستعلام عن دعم ريف من خلاله حتى تحصل على الدعم، ويتم إنزال الدعم للمستفيد في بداية الشهر الميلادي وحتى اليوم السابع من كل شهر، وإذا حدث ولم يتم نزول الدعم في تلك الفترة المحددة سوف تقم بتقديم طلب اعتراض وسوف تحصل على دعمك المستحق.