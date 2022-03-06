فاضل كام يوم إجازة.. الإجازات المتبقية للطلاب والطالبات في السعودية 1443

حصل الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية على 7 إجازات حتى الآن، وَفق الجدول الدراسي للعام 1443هـ، فيما تصل عدد الإجازات المتبقية للطلاب في السعودية إلى 5 إجازات، تبدأ الأولى منها يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022م، ويأتي ذلك ضمن الجدول الذي أعلنت عنه وزارة التعليم قبل انطلاق العام، إذ أوضحت من خلاله مواعيد بدء الدراسة في كل فصل من الفصول الثلاثة، والإجازات والعطلات الرسمية، ومواعيد الاختبارات، وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أقرت نظامًا دراسيا جديدًا هذا العام، شهد ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين، وكل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعًا وإجازة مُدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر، فيما تصل عدد الإجازات خلال العام 12 إجازة.

الإجازات المتبقية للطلاب في السعودية 1443

وننشر الإجازات المتبقية للطلاب في السعودية 1443هـ، وذلك وفقًا للجدول الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي، إذ تأتي على النحو التالي وفق التاريخين، الهجري وكذلك الميلادي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية إجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

ما هو عدد أيام الإجازات في العام الدراسي 1443

ووفقًا للجدول الدراسي للعام 1443هـ، فإن عدد أيام الإجازات للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية هي:

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 12 يومًا.

وعدد أيام الإجازات للعام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يومًا.

أمّا عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي دون حساب نهاية الأسبوع 39 يومًا.

كيفية معرفة الجدول الدراسي أونلاين عبر منصة مدرستي

ومن الممكن لأي طالب أو طالبة في المملكة العربية السعودية معرفة الجدول الدراسي للعام 1443هـ، أونلاين عبر منصة مدرستي بكل سهولة ويُسر، وذلك من خلال اتباع عددٍ من الخطوات على النحو التالي: