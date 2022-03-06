شقق سكنية للضمان sakani.sa يتم تقديمها مجانا من وزارة السكان السعودية تحت بند التسجيل الإلكتروني مع الإسكان التنموي، حيث يكون من حق مستفيدي الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي التسجيل الإلكتروني للحصول على شقة سكنية أو أرض في مشروعات الوزارة تكون مجانية حسب حالة المتقدم بالطلب.

شقق سكنية للضمان sakani.sa طلب الحصول على شقق لمستفيدي الضمان من سكني

قامت وزارة الإسكان بالمملكة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل والحصول على سكن مجاني لفئات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وهم فئات الشعب المستحق لأموال الزكاة والمستحقين للدعم، حيث يكون الراتب الشهري لا يكفي الاحتياجات الكبيرة في الحياة ويتقاضوا رواتب من الوزارة لاستكمال النفقات الأساسية، مثل إيجار المسكن وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

شروط الحصول على شقق أو أراضي مجانية من سكني

يجب أن يكون المسجل من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

يكون الحجز مجاني أو بقسط شهري 200 ريال (حسب حالة المتقدم).

يقوم بالتسجيل الإلكتروني في منصة سكني.

يتم مراجعة الطلب من الجهات المعنية لتوفير الخدمة المناسبة والمتوفرة لهم.

تقوم بدراسة الطلب بالوقت المناسب ويتم التواصل مع المتقدمين.

يكون على المسجلين من قبل في سكني تحديث بيانات سكني بالخطوات المطلوبة.

خطوات التسجيل في منصة سكني

يتم الدخول مباشرة للمقبولين من الضمان المطور على منصة سكني . يقوم باتباع الخطوات واستكمال البيانات المطلوبة. يتم اختيار ايقونة “التالي”. من الهام اتباع الشروط والموافقة عليها وأحكام الحصول على الخدمة. يقوم باختيار ايقونة “الموافقة”. يتم اختيار كلمة المرور المؤقتة. يتسلم المسجل كلمة المرور على الهاتف النقال. يتم إعادة التسجيل باستخدام كلمة المرور ويتم التأكيد عليها. يقوم بتسجيل رمز التعريف ثم التسجيل. يجب استكمال كافة البيانات المطلوبة للمتقدمين وعدم ترك أي خانة بدون استكمالها. لابد من أن تكون البيانات صحيحة وتتطابق مع قاعدة البيانات الخاصة بالمواطن في العديد من المنصات الرسمية بالمملكة. يكون على المتقدم الانتظار لحين مراجعة الطلب بشكل جيد والتأكد من الاستحقاق. تقوم الوزارة بالاتصال بالمسجلين المقبولين في الإسكان التنموي ويتم اختيار الخدمة المتوفرة وعمل مقابلة شخصية للاتفاق على الحصول عليها. يكون من حق جميع مستفيدي الضمان التسجيل الإلكتروني في الإسكان التنموي.

شقق سكنية للضمان sakani.sa طلب الحصول على شقق لمستفيدي الضمان من سكني حيث يتم تقديمها من خلال وزارة السكان السعودية تحت بند التسجيل الإلكتروني مع الإسكان التنموي لطلب الحصول على شقق بمبالغ نقدية قليلة، بقسط 200 ريال شهريا لوزارة الإسكان فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويأتي برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بإعداد لوائح الفئات المحتاجة بشرط ألا يكون لديها سكن خاص بها.