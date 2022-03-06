خطوات إسقاط السيارات التالفة من السجل المروري بالسعودية 2022 وشروط الحصول على إذن بإسقاط السيارة

خطوات إسقاط السيارات التالفة من الجسل المروري بالسعودية 2022 يبحث الكثيرين في هذه الفترة عن طريقة إسقاط السيارات التالفة من السجل المروري في المملكة العربية السعودية لعام 2022م، وهذا هو موضوعنا اليوم وسنقدم فيه طريقة إسقاط هذه السيارات وشروط الإسقاط، حيث أنه لابد من إسقاط السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي لم تعد قادرة على السير فستكون معرّضة للحوادث بشكل كبير كما أنها قد تتسبب في تعطيل الطريق بسبب بطء حركتها، وكان هذا القرار الجديد قد تم إصداره بعد تطبيق القرار الخاص بإجراءات الإعفاء.

طريقة إسقاط السيارات التالفة من السجل المروري السعودي 2022م

يمكنك تقديم طلب للحصول على إسقاط على سيارتك التالفة عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم أولًا بسداد كافة المخالفات المرورية التي تم فرضها عليها “إن وجدت”.

تأكد من أن رخصة القيادة الخاصة بك سارية ولم تنتهي مدتها حتى وقت تقديمك للطلب.

قم بإحضار كافة الأوراق التي تثبت أنن سيارتك قد تم بيعها إلى المحلات الخاصة بالتشليح.

أرفق مع كل ذلك كافة المستندات التي تخص رخصة القيادة واللوحات والسير وكل ما يخص السيارة.

كما أنه يجب إرفاق ذلك بالأوراق التي تم مطالبتك بها من قبّل الإدارة العامة للمرور حتى تحصل على أمر بإسقاط السيارة من السجل المروري التجاري.

شروط الحصول على إذن بإسقاط السيارة التالفة من السجل المروري

كي تحصل على إذن لإسقاط السيارة التالفة من السجل المروري في المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافر بعض الشروط وتتمثل الشروط في كل مما يلي:-