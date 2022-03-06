نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق مع 19 مصرفاً لتقديم 13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن انتهاء التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز الخاصة بشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من الاتفاق مع 19 مصرفاً، وهذا لكي يتم تقديم تمويل معبري بقيمة قد تصل إلى 13.4 مليار دولار، وهذا تمويل الصفقة البالغة التي تقدر قيمتها الكلية حوالي 15.5 مليار دولار، وهذا ما تم إيضاحه من خلال مصادر مصرفية، وقد أضاف إلى ذلك أن تشارك في عملية التمويل العديد من البنوك الخليجية على غرار “بنك أبوظبي التجاري، بنك الرياض، بنك أبوظبي الأول” ويضاف إلى ذلك البنوك الصينية أيضاََ وهما، “البنك الزراعي الصيني، بنك التعمير الصيني، بنك الصين”.

وقد تجد الإشارة إلى أن تعسير التمويل الذي قد بلغ أجله حوالي 7 سنوات، على أن سوف يتم مستوى 50 نقطة أساس، حيث أن سوف يتم الارتفاع سنوياً يصل إلى 175 نقطة وهذا على أساس نهاية التمويل، ولذلك أوضحت شركة أرامكو السعودية عن إتمام الصفقة التي يستحوذ بموجبها ائتلاف مستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن الأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية على أن تم ن الحصة 49% في ملكية شركة أرامكو السعودية، حيث أن يكون إمداد الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، التي لا تزال تحتفظ بحصة مسيطرة، ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني قفزات أسعار النفط الخام في الفترة الأخيرة.

أكدت شركة أرامكو السعودية على أن تم إغلاق سهم الشركة بمستوى يصل إلى 44.3 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا يحقق مكاسب قدرها يصل إلى 2.9% على أن وقع الارتفاعات التاريخية الأسعار النفط الخام، وأضاف إلى ذلك على أن خام برنت صوب تسجيل 120 دولارا للبرميل.

ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل، وهذا لا يصل إلى ذلك منذ عشرة أعوام على الأقل، وهذا منذ شهر مايو عام 2012م على أن زاد سعر خام برنت يصل إلى 6.85 دولار أو 6.1% إلى 119.78 دولار للبرميل.

شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية توضح عن إغلاق الأسهم السعودية ، عند مستوى 44.3 ريال سعودي، وهذا محقق كافة المكاسب قدرها يصل إلى 2.9% وهذا من الارتفاعات التاريخية لأسعار النفط الخام في السعودية