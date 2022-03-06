خطوات حجز قطار سار إلكترونياً وأسعار التذاكر

يعد قطار سار من أهم القطارات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد قطار الحرمين الذي كان مختص بنقل الحجاج، وينتقل قطار سار من الرياض مروراً بمعظم دول السعودية، ويعتبر التنقل من خلاله توفيراً للوقت والجهد والمال أيضاً حيث أن سعر التذاكر يعتبر قليل جداً بالمقارنة بالسفر بالطائرات، أو السفر بالسيارات، وأصبح من السهل حجز تذاكر سار إلكترونياً عبر الموقع المخصص له.

مميزات قطار سار

يمتاز القطار بسرعته الفائقة التي تصل إلى 1000كم/ ساعة، لهذا يعد هذا القطار طفرة في مواصلات المملكة العربية السعودية، وقد وفرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أفضل طريقة لحجز تذاكر قطار سار، حيث وفرت موقع إلكتروني يسهل التسجيل من خلاله ومتابعة مواعيد قطار سار ومعرفة أسعار التذاكر.

يطفو القطار على وسائد مغناطيسية مما يكسبه السرعة الفائقة، كما أنه لا يلوث البيئة مثلما تفعل السيارات والطائرات، ويعتبر المفضل لدى المواطنين حيث تقل تكلفته كثيراً، ومن الجدير بالذكر أن حجز التذاكر يكون عبر الموقع ولكن الاستلام يكون من محطات القطار، وتتعدد طرق الدفع حيث يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية أو الدفع النقدي،

خطوات حجز قطار سار إلكترونياً

يسهل حجز تذاكر قطار سار من خلال الموقع ولكن بعد إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إنشاء حساب عن طريق كتابة البيانات الشخصية ورقم الهاتف وتحديد كلمة سر سهل تذكرها.

تحديد الخدمة التي يحتاج إليها المستخدم سواء كانت حجز تذاكر أو معرفة مواعيد القطار ومعرفة أسعار التذاكر أيضاً.

يتطلب تحديد عدد المسافرين ودرجة القطار والمكان المقصود، كما يمكن حجز تذاكر ذهاب وعودة أو ذهاب فقط.

أسعار تذاكر قطار سار

يسهل معرفة أسعار التذاكر من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الخطوط الحديدية ويختلف السعر بإختلاف تحديد نوع التذكرة ودرجة القطار، حيث أن الأسعار للبالغين في تذاكر الذهاب والعودة تصل إلى 80 ريال سعودي، بينما سعر التذاكر للأطفال 40 ريال سعودي، وترتفع درجة رجال الأعمال لتصل إلى 185 ريال سعودي.

لأن أسعار قطار سار تعتبر مناسبة فإن معظم المواطنين يفضلون التنقل من خلاله، ويجدر بالذكر أنه يصل بين معظم دول السعودية ويعد رابط بين الرياض والمناطق المجاورة لها حيث يسهل السفر من الرياض إلى جدة بسرعة كبيرة، ويعتبر الحجز الإلكتروني طريقة موفرة للوقت والجهد الذي كان يبذله المواطن للذهاب إلى محطة القطار.