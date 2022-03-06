احصل على اسرع تمويل شخصى اونلاين من منصة سلفة الالكترونية وتعرف على شروطها

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، فالكثير من المواطنين والمواطنات السعوديين يبحثون عن تمويل شخصى ، فمن خلال منصة سلفة الالكترونية يمكنك أن تحصل على التمويل الشخصى المقدم من منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل الراتب ، وهذا التمويل يساعدك فى تلبية احتياجاتك الشخصية والاسرية التى تدهورت اثناء انتشار فيروس كورونا ، وايضا فى سداد الديون الخاصة بك أو فى مصاريف الدراسة الخاصة بأولادك أو تجديد أو إصلاح أشياء بالمنازل ،فمن خلال منصة سلفة تستطيع الحصول على 5000 ريال سعودى بشكل الكترونى ، منصة سلفة تمتاز بالعديد من المميزات للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ،وللعلم جميع عمليات التمويل الخاصة بمنصة سلفة جميعها متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ، ويمكنك سداد التمويل على فترات كبيرة بكل سهولة ويسر ، وإذا تعذر عليك شئ يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالمنصة وسوف ترد على جميع الاسئلة ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض اليكم الشروط الخاصة بالتسجيل داخل منصة سلفة الالكترونية وايضا كيفية التقديم فى منصة سلفة .

شروط التسجيل بمنصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة وضعت مجموعة من الشروط للتسجيل داخل منصة سلفة الالكترونية، ويجب أن تكون متوفرة فى المتقدم قبل التقديم وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المتقدم سعودى الجنسية اى يحمل الجنسية السعودية . ثانيا : يجب أن يكون عمره مابين 18 الى 60 سنة . ثالثا : يجب أن يكون مشتغلا فى احدى القطاعات الحكومية ومدة عمله لا تقل عن 3 أشهر ، وبالنسبة للقطاع الخاص تكون مدة عمله لا تقل عن 6 شهور . رابعا : يجب أن يكون راتبه الشهرى بحد ادنى اربع الاف ريال سعودى .

كيفية التقديم على تمويل شخصي من منصة سلفة الالكترونية

اولا : يجب تسجيل الدخول على الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قم بالضغط على طلب تمويل .

ثالثا : يجب كتابة جميع البيانات الشخصية مثل رقم الهوية ، رقم الجوال ، البريد الالكترونى الخاص بة .

رابعا : عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول .

خامسا : قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة .

سادسا : قم بالنقر على أيقونة تمويل شخصي.

سابعا : قم بالنقر على تقديم الطلب الخاص بك .

فى النهاية عرضنا على جميع متابعينا الكرام اهم ما تقدمة منصة سلفة الالكترونية للمواطنين والمواطنات السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وايضا الشروط التى يجب توافرها فى العميل للتسجيل فى منصة سلفة وكيفية التقديم داخل المنصة ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم.