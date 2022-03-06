عروض اكسترا علي الهواتف الحديثة في شهر رمضان وخصومات غير مسبوقه علي باقة من الهواتف

عروض اكسترا علي الهواتف الحديثة من اهم واحدث عروض الهواتف التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمناسبه شهر رمضان المبارك. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه اكسترا علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن عده عروض جديده تم إطلاقها مع بداية الشهر الحالي والتي تناسب العديد من المواطنين. والتي من اهم هذه العروض عروض الراجحي مع بليز بيتزا وخصومات تصل إلي 15% عند الشراء بمبلغ 90 ريال أو اكثر. كما تم الإعلان أيضا عن عروض ميتسوبيشي 2022 الجديدة في الشهر الحالي ومعرفه سيارات العروض بأقساطهم. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح جميع العروض بالتفصيل. ومعرفه جميع الأسعار والخصومات التي أعلنت عنها اكسترا من خلال هذه المقالة.

عروض اكسترا علي الهواتف

أعلنت اكسترا عن إطلاقها لعده عروض جديده والتي شملت عروض اكسترا علي الهواتف الحديثة. كما شملت العروض باقة من اهم الهواتف والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

إيه 53 بسعة 64 جيجا بسعر 669 ريال بدلا من 699 ريال.

إيه 94 بسعة 128 جيجا بسعر 999 ريال بدلا من 1199 ريال.

رينو 6 زد 5 جي بسعة 128 جيجا بسعر 1399 ريال بدلا من 1499 ريال.

رينو 6 برو 5 جي بسعة 256 جيجا بسعر 2599 ريال بدلا من 2999 ريال.

إيه 45 4 جي بسعة 128 جيجا بسعر 849 ريال.

إيه 16 كي بسعة 64 جيجا بسعر 649 ريال.

عروض رمضان علي شاومي

بالاضافه إلي ذلك أيضا شملت عروض اكسترا علي الهواتف باقة من اهم هواتف شاومي. كما سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية: