قيمة دعم سند محمد بن سلمان ماهى خطوات التسجيل فى المباردة للشباب السعودى المقبل على الزواج

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على التطوير للمستقبل، لذلك تم تنفيذ مبادرة اجتماعية للأمير محمد بن سلمان.والغرض منها هو مساعدة الشباب الذين هم على وشك الزواج، حيث أن الدعم ليس فقط دعمًا ماليًا بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي، ولكنه أيضًا يدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان، ويدعم الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك.

قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج

يقدم الدعم بالريال السعودي للشباب الذين يقبلون على الزواج، وتكلفة الدعم المالي 20 ألف ريال سعودي.بغض النظر عما إذا كان المتقدم ذكرًا أم أنثى في المملكة العربية السعودية، فإن من تنطبق عليهم الشروط سيحصلون على هذا الدعم، وسيتم قبول الطلب بعد التسجيل في موقع سند.

طريقة الاستعلام عن مبادرة سند

بعد تقديم الطلب على موقع سند والتأكد من أن مقدم الطلب مؤهل للحصول على الدعم، يمكن للفرد الاستفسار عن الخطوات المتخذة للمبادرة التي يجب اتخاذها في حالة الموافقة على الطلب، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول على الرابط إلى موقع مبادرة سند تسجيل الدخول إلى حسابك. ثم انقر فوق قائمة الطلب. اختر أحد الخيارات للتعرف على طلب شهادة زواج. بعدها يعرض الموقع معلومات حول الإجراءات المتخذة في الطلب.

كيفية التسجيل في موقع سند

تتيح لك مبادرة سند التسجيل والتقدم بطلب للحصول على المبادرة باتباع الخطوات التالية:

كما ذكرنا سابقًا، اتبع الرابط الرسمي لمبادرة سند.

اختر مبادرة سند.

انقر فوق أيقونة سند الزواج.

تعرف على الشروط.

ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب في بوابة سند.

ثم قم بالتسجيل للحصول على الدعم.

يرجى إرسال الوثائق والمستندات اللازمة.

أدخل البيانات والمعلومات المطلوبة.

أرسل طلبك.

ثم انتظر الرد حتى تتم الموافقة عليه أو رفضه.

شروط التقديم للاشتراك في مبادرة سند