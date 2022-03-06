نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 1443 وطريقة تسديد الفاتورة عبر الهاتف في المقال التالي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من السهل أن يتم وهذا ما يكون من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، ومن الممكن أن يتم الاستعلام بطريقة بسيطة جدا، ومن أسهل ما يمكن اتباعه من خطوات للحصول على مختلف المعلومات الخاصة بالفاتورة ما سنقوم بالعرض القادم والمفصل لها من خلال تلك الفقرات، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن خطوات استعلامية بسيطة يتم اللجوء لها لمعرفة كل المعلومات الخاصة بالفاتورة، وسنوضح أيضا عبر الآتي أهم ما قد تم تقديمه من تيسيرات لتكون الخطوة الخاصة بالاستعلام إلكترونية ومن دون الحاجة لذهاب للمقر الرسمي الخاص بشركة الكهرباء.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بحجم الاستهلاك الشهري للمرفق الخاص بالكهرباء، قد حرصت الجهات المعنية بالحكومة على أن تقوم بالتيسير من العديد من الخدمات، والتي تقدمها شركة الكهرباء لمختلف المقيمين والمواطنين على مستوى كافة مدن المملكة السعودية، حيث تمت رقمنة مختلف الخدمات ومنها الخدمات الاستعلامية، والتي من الممكن أن تتم من خلال الاتباع لأكثر من طريقة، وكل الطرق تعتمد على خطوات إلكترونية بسيطة جدا من السهل الاعتماد عليها لكي يستعلم المواطن عن القيمة الخاصة بالفاتورة.
خطوات الاستعلام عن الفاتورة للكهرباء
من أسهل الطرق التي من خلالها تتم مختلف الخطوات الاستعلامية هي التي تعتمد على الاستعانة بتطبيق كهرباء، حيث أن هذا التطبيق من الممكن أن تتم من خلاله تلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بالاستعانة بالتطبيق الإلكتروني كهرباء والذي قد تم تطويره من قبل الجهات المعنية بشركة الكهرباء حتى تتم من خلاله مختلف خطوات الاستعلام.
- يقوم المواطن بنقر أيقونة التطبيق ومن ثم يتم الدخول لقسم خدمة إلكترونية.
- الاختيار لخدمة استعلام فواتير.
- يقوم المواطن بالملأ للاستمارة التي تتوفر بالكامل، التي من خلالها يتم إدخال مختلف البيانات المطلوبة كي يتم الاستعلام بشكل صحيح.
- يقوم المواطن بالنقر على الخانة المخصصة للاسم لإدخاله ومن ثم ندخل الرقم الخاص بالهوية الشخصية.
- لا بد من ذكر المدينة ومحل الإقامة.
- نقر مربع إرسال ملف.
- الضغط على العرض للنتيجة.
- تظهر للمواطن مختلف المعلومات التي تخص فاتوته.
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