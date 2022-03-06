نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم بمنح الأراضي المجانية من هيئة الديوان الملكي إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم بمنح الأراضي المجانية من هيئة الديوان الملكي، حيث يستعلم العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن التفاصيل الخاصة بالتقديم علي منح الأراضي المجانية من جانب الديوان الملكي السعودي، حيث يعمل الديوان الملكي علي تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من عدم توافر سكن ملائم لهم، ومساعداتهم للحصول عليه ولكن من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المواطنين الذين يتقدمون بطلب للحصول علي المنحة، ويتم التعاون بين الديوان الملكي والجهات المعنية من أجل التعرف علي احقيه كل مستفيد في الحصول علي الدعم السكني، وسوف نبرز لكم أهم الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل التقديم بمنح الأراضي المجانية من هيئة الديوان الملكي.

شروط المنح الأراضي المجانية من الديوان الملكي

يستطيع أي مواطن لا يمتلك سكن مناسب خاص به، أن يقوم بالتقديم في منحة الأرض المجانية من خدمات الديوان الملكي، ولكن يجب علي المستفيد التأكد من توافر الشروط التالية:

يشترط علي كل مستفيد أن يكون من أصحاب الجنسية السعودية، هو وجميع أفراد أسرته.

التقديم في منحة الأراضي يتطلب من المستفيد أن يكون من المقيمين بشكل دائم هو وعائلته بشكل مستمر ودائم بالمملكة العربية السعودية.

الشخص الذي يقوم بالتقديم يجب أن لا يقل عمره عن 25 عام في توقيت تقديم الطلب إلى الديوان الملكي.

يجب عدم استفادة الشخص الذي يقوم بالتقديم من أي نوع من أنواع الدعم السكني التي تقدمه الحكومة السعودية.

التقديم يتطلب أن لا يكون بحوزة الشخص أو الأسرة أي عقارات أو أي سكن مملوك خلال فترة 5 سنوات سابقة خلال تقديم الطلب.

كيف أحصل علي أرض مجانية من الديوان؟

يتوفر التقديم في المنح المجانية للأراضي إلكترونياً من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بسهولة بالشكل التالي، ولكن قبل التقديم يجب علي كل مواطن أن يقوم بقراءة شروط التقدم علي منح الأراضي حتي يتم القبول في التسجيل الإلكتروني الذي توفره الوزارة لجميع المواطنين:

يجب الدخول إلكترونياً علي رابط التقديم التالي: وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.

الدخول إلى قسم الخدمات العامة الإلكترونية.

اختيار الدخول علي خدمات “سكني”.

ثم الولوج إلى من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد.

سوف يتم عرض نموذج من خلاله يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اختيار استخدام خدمة الأراضي المجانية.

ثم العمل علي رفع جميع المستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة.

وأخيراً يتم الضغط على حفظ.

الاستعلام عن منحة أرض بالديوان الملكي

يستطيع أي مواطن الذي قد قام بتسجيل أو تقديم خطاب للحصول على قطعة أرض، على أن يتم الاستعلام عن الطلب المرسل من خلال هذه الخطوات:

الدخول مباشرة إلى المنصة الوطنية الموحدة: تسجيل دخول.

يجب اختيار قسم “دليل الخدمات”.

الضغط على خدمة “الاستعلام عن منح الأراضي”.

الضغط على “ابدأ الخدمة”.

ثم تسجيل الدخول إلى منصة بلدي ومنها يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار “المنح”.

الضغط على تبويب الاستعلام عن “خدمة الاستعلام عن منح الأراضي”.

يجب إدراج رقم الهوية في المكان المحدد له.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.

الضغط على تبويب “عرض التفاصيل”.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

يستطيع جمي مواطني المملكة العربية السعودية الذين لديهم معاملات لدي هيئة الديوان الملكي التواصل من أجل الاستعلام عن الطلبات المسجلة لدي الهيئة، علي أن يتم الاتصال علي رقم الديوان الملكي من داخل المملكة العربية السعودية: 8004000000، ويمكن التواصل علي رقم الديوان الملكي من خارج أراضي المملكة العربية السعودية علي هذا الرقم: 920030003.