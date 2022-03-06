نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط مقيم من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع للموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث يمكنك من خلال منصة ابشر الجوازات السعودية معرفة طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي كما يمكنك معرفة طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط بشكل إلكتروني عبر شبكات الأنترنت أو عبر تطبيق ابشر علي الجوال الخاص بك وهذه الخدمة تتاح فقط للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومفعلين حساب شخصي علي بوابة ابشر الإلكترونية بالسعودية كما سوف نشرح لكم في هذا المقال وبالتفصيل عن طريقة استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة من داخل أو من خارج السعودية فتابعونا.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

تقدم منصة ابشر الإلكترونية العديد من خدمات الجوازات السعودية والأحوال المدنية وخدمات المرور وغيرها من الخدمات للمواطنين والمقيمين والوافدين الجدد علي الأراضي الحجازية بشكل إلكتروني عبر بضع نقرات بسيطة للتيسير عليهم في إنهاء كافة الأمور الشخصية التي يحتجاها الكفيل أو المقيم ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم علم لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل جميع الخدمات تنفذ بشكل إلكتروني وإنهاء كافة المعاملات الورقية في المملكة بشكل تدريجي.

استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية

كما وضعت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع موقع ابشر لخدمات الأفراد المتكاملة بعض شروط استعلام عن خروج وعودة برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية الواجب اتباعها وتنفيذها لضمان نجاح إنهاء الخدمة وجاءت كالاتي :

سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة المقرر من قبل منصة ابشر وزارة الداخلية السعودية. تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة علي الكفيل أو علي العامل. عدم وجود أي مخالفات علي التأشيرة أو علي العامل سابقا. يجب تواجد الفرد المراد إصدار تأشيرة خروج وعودة له داخل الأراضي السعودية أثناء القيام بالطلب. كما يجب أن يكون صلاحية جواز السفر اكثر من 90 يوم لإصدار تأشيرة الخروج والعودة و 60 يوم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي. وجود بصمة مفعلة علي بوابة ابشر للعامل وصاحب العمل الكفيل.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

نضع لكم الآن طريقة طلب خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط مقيم عليم عبر موقع ابشر لخدمات الجوازات السعودية وهي كالاتي :

نسجل الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني التابع للموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية .

. نقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.

ثم نكتب كلمة المرور ورمز التحقق في الخانات الفارغة ونضغط علي زر تسجيل دخول.

نذهب إلي الخدمات الإلكترونية المتكاملة للأفراد.

ومنها نختار خدمات الجوازات السعودية.

نضغط علي خدمة الاستعلام عن إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي من قائمة الخدمات.

ونقوم باستكمال متطلبات الخدمة بإدخال الاسم الكامل ورقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية والجنس والعمر وغيرها من البيانات التي يطلبها الموقع لإتمام الخدمة بنجاح.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم علم

والآن نرفق لكم رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط مقيم علم من خلال موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية فنرجو منكم زيارة الرابط السابق وضعة واتباع جميع التعليمات المشروحة في هذا المقال وتطبيقها علي منصة ابشر السعودية وكتابة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة حتي يتم تنفذي طلبك بشكل اسرع وبنجاح.