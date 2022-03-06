نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مسابقة “مدرستي تبرمج” 1443 المرحلة الثانية في المملكة وتفاصيل الدتشين للحفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج لعام 1443 المرحلة الثانية في المملكة العربية السعودية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي لتعزيز إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي من خلال جيل صاعد يصعد بجدية لتوسيع الآفاق المستقبلية الرقمية لكي يصبح جيلا ناشئا وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، من المسابقات الوطنية الرقمية بحضور عدد من المسئولين في عدد من الجهات المشاركة والطلاب والطالبات وأولياء الأمور متاح رابط التسجيل في المسابقة عن طريق منصة العودة للمدارس تهدف مسابقه مدرستي تبرمج إلى تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب السعوديين ممن يمتلكون الموهبة في مجال البرمجة من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على رابط التسجيل في مسابقة تبرمج للتسجيل المباشر والدخول في هذه المسابقة التنافسية المتميزة.

رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج يجب القيام بتسجيل حساب خاص بالطالب على منصة موقع العودة للمدارس التابع لمنصة مدرستي بعد ذلك يتم تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف المحمول أو الحاسوب ثم البدء في المهام المطلوبة باللعبة يتم تسجيل الحساب عن طريق الخطوات الأتية:

قم بزيارة إلى صفحة المسابقة في موقع العودة للمدارس التابع لمنصة مدرستي.

التعرف على المسارات والمشاريع.

ومن ثم النقر على زر سجل الآن للانتقال إلى موقع المسابقة.

تحديد “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية.

عليك إدخال البيانات بشكل كامل بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

قم بإدخال أدوات الاتصال من رقم الجوال.

كتابة رمز التحقيق.

ثم اضغط على “تحقيق”.

بعد إرسال كود التحقيق عبر الجوال الخاص بك قم بكتابته.

عليك تأكيد الحساب.

الذهاب إلى موقع ماين كرافت النسخة التعليمية.

تسجيل الدخول بحساب منصة مدرستي.

تسجيل الدخول بحساب منصة مدرستي. عليك اتباع الإرشادات المطلوبة في اللعبة.

تحديد المشروع المطلوب للمشاركة ثم الضغط على زر التسجيل في المسابقة.

تفاصيل الدتشين للحفل

سوف يقام حفل التدشين في قصر سلوى بالدرعية لتنطلق المسابقة في مرحلتها الثانية وتضم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من مكان انطلاق تأسيس الدولة السعودية نحو مستقبل متقدم وزاهر في نيوم عبر عدد من الابتكارات والبرمجيات الإبداعية مما تترك اثر كبير وعظيم في مستقبل المملكة.

وتحظى مسابقة المرحلة الثانية بتميز رائع لسعة مساراتها ومشاريعها وتنوع تحدياتها سوف يقوم الطلاب والطالبات والمعلمون بخوضها بهدف اكتشاف المواهب والمهارات التي يمتلكها الطلاب حتى يتم العمل على ثقلها وتنميتها والاهتمام بها بما يضمن مصلحه الطالب في المستقبل نحو إضافة رائعة إلى بناء آليات وسبل التعليم المتطور مما ينعكس في نهاية الأمر على المجتمع والدولة.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولي من المسابقة حققت نجاح كبير بمشاركة واسعة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والتي شارك فيها 4.7 مليون من المجتمع التعليمي وأيضا أولياء الأمور.

هو من هنا يمكنكم التعرف على:طريقة التسجيل في منصة مدرستي لحل الواجبات.

موعد انطلاق مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الثانية

انطلاق مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية مدرستي في تبرمج الثانية اعتبارا من رجب 19 رجب 1443 هجرية علي أن تكون فترة التسجيل في مسابقة مدرستي تقوم بالبرمجة 1443 وهي المرحلة الثانية خلال الفترة المشار إليها فيما بعد وهى”

يبدأ التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الثانية اعتبارا من 20 فبراير 2022 ميلادية.

وينتهي التسجيل في المسابقة اعتبارا من يوم 17 مارس 2022 ميلادية.

تحفيزاً للابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة؛ #وزير_التعليم يدشّن غداً المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية #مدرستي_تبرمج.https://t.co/HDleDhK2e8 pic.twitter.com/l9qvUn82P2 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) تحفيزاً للابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة؛ #وزير_التعليم يدشّن غداً المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية #مدرستي_تبرمج.https://t.co/HDleDhK2e8 pic.twitter.com/l9qvUn82P2 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) February 19, 2022

الأجهزة التي يعمل عليها برنامج ماين كرافت النسخة التعليمية

يجب أن تمتلك تقنية لتشغيل اللعبة على جهازك سواء كان لديك جوال أو الكمبيوتر يتوافق مع اللعبة ومن أهم أنظمة التشغيل والأجهزة التي تتفق مع ماين كرافت الأتي: