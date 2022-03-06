نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج وخطوات الاستعلام عن المبادرة لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المملكة العربية السعودية تسعى بشكل مستمر لتقديم كافة الخدمات والمساعدات لأبناؤها وفقًا لرؤيتها المستقبلية 2030 في عملية التطوير، فتم الإعلان عن واحدة من أفل المبادرات الاجتماعية وهي مبادرة الأمير محمد بن سلمان التي تُساهم في مساعدة الشباب المُقبل على الزواج، مما دفع الكثيرين في التساؤل حول قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج رغبةً في التقدم للحصول عليها في حالة توافر الشروط المُحددة من قبل القائمين على المبادرة.

قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج

دعم سند محمد بن سلمان للزواج يتساءل عن قيمته الكثيرين حول المملكة والقيمة الخاصة بالدعم 20 ألف ريال سعودي، ولكن لابد من توافر الشروط الخاصة بتلك الدعم لكي تتمكن من الحصول عليه بعد القيام بالتسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص به ويتم قبول طلبك.

خطوات الاستعلام عن المبادرة لعام 2022

يُمكنك الاستعلام عن المبادرة لكي تتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع بعض الخطوات التالية لكي تتمكن من التعرف على حالة طلبك بكل سهولة ويُسر:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع مبادرة سند.

سجل دخول عبر الحساب الخاص بك ثم أنقر على خانة الطلبات.

أنقر على خانة الاستعلام عن الطلب ثم سيتم عرض البيانات الخاص بك.

سوف تتعرف على حالة طلبك سواء بالقبول أو الرفض.

معايير استحقاق مبادرة سـند

هناك بعض المعايير التي تم تحديدها من قبل القائمين على المبادرة لكي يتمكن الأشخاص حول المملكة من الحصول على الدعم وهي:

ضرورة أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الرجل عن 21 ولا يتجاوز الـ 40، أما المرأة فلابد ألا يقل عمرها عن 18 ولا يتخطى 40.

يلزم أن يكون هذا الزواج الأول للمتقدم لكي يحصل على الدعم.

ينبغي أن يكون حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى وأن يكون راتبه لا يقل عن 4000 ريال.

لابد أن تكون وثيقة الزواج الخاصة بهم لا تتعدى عام من التقديم للحصول على الدعم.

يجب أن يكون المهر 50000 ريال كحد أقصى ولابد أن يكون حاصل على دورة الوعي المالي واجتازها بنسبة لا تقل عن 60%.

كيفية التسجيل في سند

يُمكنك التسجيل بخطوات سهلة وبسيطة للحصول على الدعم المُقدم من تلك المبادرة إذا توافرت لديك الشروط المُعلن عنها من قبل القائمين عليها، لذا اتبع ما يلي: