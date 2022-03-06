20000 بالتقسيط على 3سنوات بلا كفيل لجميع العملاء وبلا رسوم إدارية

يحتاج العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين إلى مبالغ مالية فورية وأيضاً بأقساط شهرية ميسرة حيث يستطيع الآن العميل السعودي وأيضاً المقيم الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 20000 ريال سعودي كحد أقصى وكذلك بدون كفيل ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها عند طلب تلك التمويل وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني.

20000 بالتقسيط على 3 سنوات من شركة اليسر بالسعودية

شركة اليسر هى إحدى الشركات المالية المشهورة بالمملكة العربية السعودية والتى تقدم العديد من القروض التمويلية بمزايا تتوافق مع احتياجات العملاء ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي السريع والذى يمكن التقديم عليه من خلال الإنترنت ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر من بينها

يشترط أن يكون طالب تمويل اليسر لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد أدنى.

كما يشترط أن يكون المتقدم أيضاً على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لطلب تمويل اليسر عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

مزايا تمويل اليسر الفوري بالمملكة العربية السعودية

التمويل الفوري من شركة اليسر يتمتع بمزايا يحتاج إليها العملاء فمن بين تلك المزايا أن القرض الشخصي الفوري من اليسر لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً يتمتع بمزايا أخرى منها

القرض الشخصي من اليسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. كذلك التمويل الشخصي السريع من اليسر لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن. العميل الغير سعودي يحصل على قرض بقيمة ربما تصل إلى 10000 دون الحاجة إلى كفيل. أيضاً العميل السعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20000 دون الحاجة إلى كفيل. كما أن التمويل الشخصي السريع من اليسر ليس له أى رسوم إدارية. يمكن أيضاً تقسيط تمويل شركة اليسر على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات. كما أن القرض الشخصي من اليسر ليس له أى أجور وكالة.

طلب التمويل الشخصي الفوري من اليسر بالسعودية

فى حالة الرغبة في الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر يمكن طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر ثم الدخول على تمويل الأفراد ثم الضغط على طلب التمويل.