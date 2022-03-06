حجز تذاكر معرض العطور واجهة الرياض 2022 من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين خلال فعاليات موسم الرياض 1443. والحجز متاح إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض. والذي يضم كثير من المعلومات عن كل فاعليات الموسم وشروط ومعايير الحضور والحجز وتفاصيل وخطط الأسعار.

معرض العطور واجهة الرياض

من ضمن الفاعليات المتميزة والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري معرض العطور في نسخته الثانية. والذي انطلق يوم 26 فبراير ويستمر حتى 14 مارس. ويفتح المعرض أبوابه بشكل يومي للزائرين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في واجهة الرياض. وهو المعرض الأضخم في الشرق الأوسط في مجال العطور. يشارك فيه نحو 200 علامة تجارية عربية وعالمية بمجال بيع العطور. ويشهد إصدارات جديدة من العطور خلال هذه الفترة.

حجز تذاكر معرض العطور واجهة الرياض

يمكن للزوار الاستمتاع بزيارة معرض العطور في واجهة الرياض بعد الحجز إلكترونيًا بالخطوات الآتية:

قم بالولوج إلى موقع موسم الرياض.

اختر فاعلية معرض العطور واقرأ تفاصيل المعرض.

النقر على احجز الآن وسجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول بتكت ميكس.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي الاسم واسم العائلة والدولة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والجنس وتاريخ الميلاد

النقر على استمرار الدفع ثم اختر خيار الدفع المناسب واكتب بيانات البطاقة الائتمانية ثم تأكيد الدفع للتذاكر المُختارة.

أسعار تذاكر معرض العطور واجهة الرياض

تذكرة الدخول العادية 25 ريال

تذكرة دخول 40 ريال

تذكرة نهاية الأسبوع 40 ريال

تذكرة كبار الشخصيات 500 ريال.

شروط حجز تذاكر معرض العطور واجهة الرياض