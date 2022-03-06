تمويل بموافقة فورية 20 ألف ريال بدون كفيل غارم بأقساط ميسرة بدون رسوم إدارية

تمويل بموافقة فورية حيث يتم الحصول على تلك الموافقة بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل المصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون كفيل لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير أما المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية يحتاجون إلى توفير كفيل غارم سعودي الجنسية في حالة إذا كان المتقدم يحتاج مبلغ تمويل أكثر من 10 آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل شركة اليسر كذلك يمتاز التمويل بأنه عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة اليسر وعند الموافقة على الطلب يتم الحصول على التمويل بدون كفيل بموافقة فورية بأقساط ميسرة شهرية لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات على الأكثر لدى شركة اليسر للتمويل.

أهم الشروط اللازمة للحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر حققت في السنوات الأخيرة السابقة العديد من الخدمات التمويلية الهامة للعملاء سواء كان العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية ولكن من أجل الموافقة على طلب التمويل الأصغر لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل كالتالي بكل التفاصيل:

يجب أن يكون المتقدم قد وفر جميع الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

كذلك يصل للمقيمين مبلغ التمويل بدون كفيل حتى 10 آلاف ريال سعودي لكن أكثر من ذلك يحتاج موافقة الكفيل الغارم في السعودية.

إيضًا التمويل لدى شركة اليسر يطلب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر أثنى وعشرون عام حتى ستون عام فقط أما القطاع العسكري حتى سن التقاعد.

مزايا التقديم على تمويل شركة اليسر في السعودية