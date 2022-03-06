رابط استعلام المقطوعة السعودية برقم السجل المدني

يبحث العديد من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية 2022م، وخاصة بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي القديم، حيث ألزم القانون المستحقين بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع أفراد الأسرة، كما ألزمهم بتقديم التأهيل والتدريب اللازم لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، عبر المنصات المعتمدة من قبل الوزارة، وتعتبر المساعدات المقطوعة من أهم البرامج الاجتماعية التي قدمت المساعدات المالية للمواطنين خلال السنوات الماضية، واستفاد من هذه المساعدات ملايين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط المساعدة المقطوعة وطريقة الاستعلام.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية 2022

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في المواطنين الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون المستحق للإعانات المقطوعة سعودي الجنسية.

أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرأة الغير سعودية المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين الجنسية، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي من شرط الجنسية.

المرأة الغير سعودية المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين الجنسية، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي من شرط الجنسية. أن يكون المستحق مقيم داخل المملكة بشكل دائم.

تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضعهم على قوائم الانتظار لحين موعد الصرف.

حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضعهم على قوائم الانتظار لحين موعد الصرف. لا يكون لدى المستفيدين أي أراضي زراعية أو أي عقارات أو سجلات تجارية.

تصرف مرة كل عام للمواطنين اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي وكذلك المواطنين من محدودي الدخل.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ فترة أن المساعدة المقطوعة تصرف على فترات متفرقة، وليس لها موعد معين للصرف لأنها إعانات غير شهرية، كما يصدر بصرفها مرسوم أو أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجاءت تصريحات الوزارة للرد على العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-