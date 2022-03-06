خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443 لمستفيدي الضمان شروط ورابط التسجيل

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443، المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتي أبرزهم (كبار السن، الأرامل، المطلقات) وبعض الحالات الخاصة المستحقة إلي الدعم، تهدف الحكومة السعودية من خلال مشروع الإسكان التنموي إلي مساندة الأسر الأقل دخلا والأشد حاجة إلي الإسكان، فيما عرضت الحكومة السعودية بعض الشروط والمعايير للاستفادة من مشروع الإسكان التنموي والذي يعد واحد من أكبر مشاريع الإسكان والذي تم من خلاله تجهيز أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، يتمكن من ينطبق عليه الشروط الحصول على الوحدة السكنية بأجر رمزي.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443

تتم عملية التقديم في الإسكان التنموي من خلال الذهاب إلي موقع وزارة الإسكان الإلكتروني كالتالي:

الدخول إلي رابط سكني.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل بيانات الدخول (رقم الهوية، تاريخ الميلاد) أو الدخول من خلال خدمة النفاذ الموحد.

إضافة بيانات الدخل، الوظيفة.

تحديد البنك الذي تتعامل معه.

شروط الحصول على الإسكان التنموي

تعد أبرز شروط وزارة الإسكان فيما يخص الإسكان التنموي التالي:

ينبغي أن تكون جنسية المستفيد سعودية.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من الخدمة من قبل.

ينبغي على المستفيد أن يكون مسجل في الضمان الاجتماعي.

عدم توافر مصادر دخل بخلاف دعم الضمان، وفي حالة تواجد مصادر دخل يجب أن يتم الإفصاح عنها.

كيف اعرف أني مسجل في الإسكان التنموي

هناك الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن طريقة التعرف على استحقاق الإسكان التنموي، لهذا كشفت الوزارة عن رقم موحد لكافة الأغراض الخاصة بالإسكان التنموي، وشكلت فريق دعم يعمل طوال 24 ساعة للرد على جميع الاستفسارات والتي من أبرزها خطوات التسجيل في الإسكان التنموي والمستحقين للإسكان، من خلال الرقم التالي (199090).

طريقة الاستعلام عن الإسكان التنموي برقم السجل

يتمكن المستفيد من الإجابة على السؤال الذي قد يشغل الألف عن هل أنا مستحق للإسكان التنموي؟ لهذا يمكنكم التعرف علي الإجابة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان وتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم التوجه إلي قائمة الاستعلام برقم السجل، سوف تتعرف على كافة البيانات التي تتعلق بحالة الإسكان، واليكم رابط التسجيل في الاسكان.

الإسكان التنموي للمطلقات

خدمة جديدة تهدف إلي دعم السيدات المطلقات والسيدات الأرامل للحصول علي الدعم الذي يساعدهن في تخطي الظروف الاجتماعية والعيش في حياة ومستوي معيش يلق بهن، بشرط أن تتقدم المراءة بالمستندات التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى أن تكون المراءة الراغب في الحصول علي دعم الإسكان التنموي تحمل الجنسية السعودية.

وصلنا للختام ونذكركم أننا مستعدون طوال 24 للرد على جميع الاستفسارات أسفل هذا المقال خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1443 في التعليقات.