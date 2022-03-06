وزارة الداخلية السعودية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه اعتبارًا من الأمس السبت الموافق الثاني من شعبان من عام 1443ه والخامس من مارس من عام 2022م قد تم رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي كانت متبعة من قبل من أجل مواجهة الجائحة وتم ذكر عدة أمور وإجراءات في البيان الرسمي والتي سنفصلها لكم، وبالتأكيد قد تابعتم بعض الصور القادمة من الحرم المكي لحظة رفع العلامات الأرضية الخاصة بالتباعد.

رفع الإجراءات الاحترازية في السعودية

تم الإعلان بالأمس من قبل وزارة الداخلية السعودية عن رفع الإجراءات الاحترازية وكذلك الوقائية داخل المملكة العربية السعودية.

وقد ذكر البيان الذي تم نشره على الحسابات الرسمية في المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة مجموعة من البنود.

أولها أنه قد تم إيقاف العمل بتطبيق الإجراءات المتعلقة بالتباعد داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وكافة المساجد الأخرى، أما ارتداء الكمامة داخل المساجد فما زال إلزاميًا. كذلك إجراءات التباعد سواء في الأماكن المفتوحة أو داخل الأماكن المغلقة تم إيقاف تطبيقها. وعن ارتداء الكمامة فبالرغم من أنه ما زال إلزاميًا داخل الأماكن المغلقة إلا أنه لم يعد كذلك في الأماكن المفتوحة. كذلك تم رفع شرط تقديم نتيجة لفحص PCR أو فحص مستضدات كورونا معتمدين بالنسبة للقادمين من الخارج والراغبين في دخول المملكة. على القادمين إلى المملكة بتأشيرات زيارة ضرورة التأكد من خضوعهم للتأمين من أجل التكفل بمصروفات العلاج في حال الإصابة بفيروس Covid-19 خلال الفترة التي يقيمون فيها داخل المملكة. كذلك لم يعد هناك تطبيق لحجر صحي سواء مؤسسي أو منزلي للقادمين من الخارج إلى الأراضي السعودية.

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