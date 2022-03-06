مصرف الراجحي أحد المصارف المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين والمقيمين أيضًا، ولكن يرغب البعض في التعرف على طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي الخدمه الذاتيه رغبةً في الحصول عليها دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروعه، واليوم سوف نتطرق للمزيد حول الراجحي.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي الخدمه الذاتيه

بنك الراجحي يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة الصراف الآلي ويُمكنه ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى جهاز الخدمة الذاتية.

النقر على خانة بطاقة صراف الآلي ثم أختر طباعة صراف الآلي.

أكتب رقم الحساب ثم رقم البطاقة الخاصة بالأحوال أو رقم الإقامة.

النقر على خانة موافق وسوف يصلك رسالة عبر جوالك.

أنقر على خانة التالي بعد إدخال الرقم المُرسل في الخانات الشاغرة لها.

سيطلب منك وضع السبابة لليد اليمنى على جهاز الفحص.

انتظر قليلاً لكي يتم مطابقة البصمة ثم أختر الاسم الذي تود طباعته.

أكد على كافة المعلومات ثم أنقر على استمرار.

سوف تصلك رسالة تؤكد عمل البطاقة الصراف ثم قم بطباعتها.

بعدها ستخرج ثم قم بوضعها مرة أخرى وأختر رقم عشوائي ثم أفتح الصفحة.

أنقر على خانة الاستعلام على الرصيد الخاص بك ثم أكتب الكود.

أدخل الرقم السري الجديد ثم أكده مرة أخرى.

بالخطوات السابقة ستكون البطاقة جاهزة للاستخدام.

خطوات تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية

يُمكنك تجديد بطاقة الصراف الراجحي للخدمة الذاتية فهي واحدة من أسرع الخدمات المُقدمة من خلاله، لذا اتبع ما يلي: