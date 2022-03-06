تمويل شخصي مؤسسة التقاعد الشروط والأوراق المطلوبة بالمملكة

تمويل شخصي مؤسسة التقاعد، حيث تعتبر من اهم المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمات ماليه للمتقاعدين، حيث تقدم مساعدات مالية للمتقاعدين ودعم مادي لهم تساعدهم على حياه كريمه خصوصا بعد سن التقاعد، ومن خلال مؤسسة التقاعد والقرض المقدم للمتقاعدين يمكن شراء عقار أو مسكن خاص ويسمى قرض عقاري من المؤسسة العامه للتقاعد، وأيضا هناك تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد وهو احد اهم التمويلات المقدمة من المؤسسة، تتميز مؤسسة التقاعد بالاستقلال المالي والإداري بالمملكة وأيضا هي تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية، وقد نم وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على تمويل مؤسسة التقاعد والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي مؤسسة التقاعد

عدد كبير من المواطنين داخل الأراضي السعودية يبحثون دائما على تمويل شخصي من اجل مساعدتهم على عمل مشروع أو شراء عقار، ويأتي تمويل شخصي مؤسسة التقاعد ليكون من التمويلات التي يبحث عنها الكثيرين لسهولة اجرائات التمويل وأيضا هامش ربح قليل، حيث أن مؤسسة التقاعد توفر سكن خاص للمتقاعدين العاملين بالدولة الذين بلغوا سن التقاعد، قرض شخصي من مؤسسة التقاعد به عدد من المميزات التي تجذب هؤلاء الأشخاص من الحصول عليه، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كل هذه المميزات.

مميزات تمويل المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط تمويل مؤسسة التقاعد