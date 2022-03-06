تراضي تسجيل دخول لطلبات الصلح والمنازعات

تراضي تسجيل دخول، حيث تعد منصة تراضي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتتولي المنصة القيام بالكثير من المهام التي تتم بشكل إلكتروني سريع لجميع المواطنين في المملكة، حيث تختص المنصة بتقديم طلبات المصالحة بين جميع الأطراف المشترك بينهم بعض القضايا بوزارة العدل، كما تختص الوزارة بتقديم طلبات الصلح بين المواطنين والعمل على تقريب وجهات النظر والحصول على حلول سريعة لجميع القضايا الشخصية، وسوف نوضح لكم خطوات طلب الصلح بشكل إلكتروني من خلال تراضي تسجيل دخول.

تراضي تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين تسجيل دخول منصة تراضي من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم على النحو التالي:

يجب الدخول على رابط تسجيل الدخول التالي: منصة تراضي.

الدخول للمنصة من خلال الضغط على تسجيل دخول.

يحب إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص له.

إدخال كلمة المرور في المكان الخاص بذلك.

إدخال الرمز المرئي الموضح في الصورة.

الضغط على تسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد قام المستفيد بالدخول إلى المنصة من خلال الحساب الشخصي الخاص به، والاستفادة من أي خدمة إلكترونية يتم توفيرها من جانب المنصة، والتي يتم استخدامها على مدار اليوم بشكل مجاني سريع دون أي رسوم.

تقديم طلب مصالحة بمنصة تراضي

يمكن أن يقوم كل مواطن سعودي بتقديم طلب مصالحة أو طلب تسوية جديدة بمنصة تراضي من خلال بعض الخطوات التي تم تحديدها من جانب خدمات وزارة العدل لجميع المستفيدين داخل المملكة، وهذه هي الخطوات: