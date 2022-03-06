نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي معاش الضمان الإجتماعي ومقدار نصيب للفرد ومواعيد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي معاش الضمان الإجتماعي ومقدار معاش الضمان الإجتماعي للفرد التي أكدت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها علي موقع التواصل الاجتماعي توتير، فيما نوهت أن الأسر المستحقة هي التي عائل أما بسبب السجن أو الفقد أو الوفاة أو الطلاق أو الهجرة أو أي سبب آخر ولا يوجد مصدر رزق للعيش بها، لذا حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول علي معاش الضمان الإجتماعي، نتقل معكم عبر موقع ثقفني في الفقرات التالية للتعرف علي أهمية معاش الضمان الاجتماعي وشروط الدعم.

معاش الضمان الإجتماعي

يعد المعاش الضمان الإجتماعي أهم ما يشغل بال كبار السن والمطلقات والأيتام والأرامل، من أجل الاستفادة من المبالغ المالية التي تصرف بشكل شهري، حيث تصرف تلك الأموال من الزكاة ويقتصر صرف هذه الأموال إلي المواطنين السعوديين فقط، بشرط أن تكون موافقة علي الشروط التي أعلنت عنها الحكومة السعودية.

شروط الحصول علي معاش الضمان الإجتماعي

جاءت من أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها للمتقدمين للضمان الإجتماعي هي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويكون مقيم إقامة دائمة، فيما استثني من ذلك المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أو المرأة السعودية التي متزوجة من أجنبي ولديها اولاد منه، الأرملة السعودية من زوج غير سعودي، فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صرف معاش الضمان الإجتماعي للمستفيد في حالة إقامة في أحد المراكز العلاجية بالمملكة أو في المؤسسات الخيرية التي تدعمها المملكة العربية السعودية.

كما نوهت علي استمرار صرف معاش الضمان الإجتماعي للذين تجاوز سن الثامنة عشر من الرجال في حالة إذا كان يواصل مراحل التعليم، ولم يلتحق بعمل حتي سن 26 عام، أما بالنسبة إلي السيدات فيتم صرف معاش الضمان الإجتماعي حتي وصولهم إلي الزواج أو التوظيف، وفقا للائحة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فيما حددت الوزارة مواعيد صرف راتب الضمان الإجتماعي.

شروط معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات

يجب أن تكون المرأة المطلة تحمل جنسية سعودية.

يجب أن تكون المرأة المطلقة كانت متزوجة من رجل سعودي.

يجب أن يقل سن المطلقة عن 65 عام.

يجب أن لا يكون لدي المطلقة مصدر رزق.

قيمة معاش الضمان الإجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مقدار معاش الضمان الإجتماعي للمستفيد الأول 9400 ريال سعودي، كما يتم زيادة مبلغ مقداره ثلاث آلاف ومائة ريال سعودي لكل فرد إضافي، علي ألا تتجاوز المبالغ المالية التي يتقاضاها الأسرة واحد وثلاثين ألف ومائة ريال المكونة من 8 أفراد، كما نوهت علي إمكانية زيادة مبلغ الضمان الإجتماعي من خلال وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الموارد البشرية ولكن بشروط، فيما يمكنكم الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي من خلال خطوات بسيطة.

كما شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية علي المستفيدين من الضمان الإجتماعي في حالة وجود أي تغير في الحالة الاجتماعية أو الصحية للمستفيد أو الحالة الاقتصادية أو أي تعديل خاص بقيمة استحقاق معاش التضامن الاجتماعي بضرورة تغيرها لضمان الاستفادة من قيمة المعاش فيما نوهت الوزارة عن ألية حجز موعد إلكتروني.

استمارة معاش الضمان الإجتماعي

يعد معاش الضمان من الأمور الهامة التي تصرف إلي الأرامل والمطلقات والأيتام والكثيرون الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، فيما أكدت أن في حالة انطباق الشروط يتوجب علي المستفيدين ملئ استمارة والموضح فيها بيانات الطلب والمكون من بيانات الأسرة وبيانات الدخل بيانات الحساب البنكي وبيانات العائل إن وجد مع أرفاق صور البيانات المطلوبة، ويقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعة، كما أكدت وزارة الموارد البشرية علي العديد من الخدمات والمزايا التي تقدمها إلي المواطنين السعوديين من خلال موقعها الإلكتروني hrsd.gov.sa.

متطلبات التقديم للحصول على معاش الضمان

جاء أهم المتطلبات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن للتقديم على معاش الضمان الإجتماعي هي الهوية الوطنية لمن يزيد عمر المتقدم عن ثمانية عشر عام، بجانب تقديم الافادة الطبية من أحدي المستشفيات بالمملكة بشرط أن لا يتجاوز المدة عن ثلاثة أشهر ومن ثم دراسة الحالة عبر الزيارات الميدانية في حالة الحاجة لذلك.

موعد صرف الضمان الإجتماعي الجديد ابريل 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد نزول الضمان الإجتماعي الجديد لشهر شعبان والمقرر له يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، أما عن موعد صرف الضمان الإجتماعي شهر مايو سيكون يوم الإثنين الموافق 2/5/2022.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح شروط الحصول علي معاش الضمان الإجتماعي ومقدار نصيب للفرد ومواعيد الصرف.