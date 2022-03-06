حجز عمرة رمضان بتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا 1443

حجز عمرة رمضان، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل في عمرة شهر رمضان المبارك، وقد وضحت الوزارة بأنه بداية من يوم 3 شعبان 1443هجرياً يتوفر الحجز للعمرة من خلال التطبيقات التي تم تحديدها من جانب الوزارة وهما تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا، وتهدف الوزارة إلى وضع بعض الإجراءات الميسرة على جميع المواطنين داخل المملكة من أجل الحجز الإلكتروني لأداء مناسب العمرة بدون وقت طويل للحجز، بل من الجوال يستطيع أي شخص تتوافر فيه شروط الإجراءات الاحترازية التي تحددها الوزارة، أن يقوم بحجز موعد من التطبيقات الموضحة لحجز عمرة رمضان.

حجز عمرة رمضان عام 1443

بعد تحديد موعد الحجز الخاص بأداء مناسك العمرة، كانت وزارة الحج و العمرة قد عدلت من بعض القرارات الجديدة التي تم اتخاذها بعد الإجراءات الموسعة لرفع إجراءات الفيروس المستجد، وقد قررت الوزارة القيام بإلغاء تصاريح الصلاة داخل المسجد الحرام، كما اتخذت الوزارة قراراً يفيد بإلغاء كافة تصاريح زيارة مسجد النبي صلي الله عليه وسلم.

وقد حددت الوزارة بأنه تم الاكتفاء بشرط ظهور حالة الشخص على أنه محصن من خلال تطبيق توكلنا، وقد أكدت الوزارة بأن هناك استمرارية لإصدار التصاريح الخاصة بأداء مناسك العمرة وكذلك تصاريح للصلاة في الروضة الشريف من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا.

الإجراءات الاحترازية والوقائية الجديدة

أعلنت جميع الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية، قراراً يفيد برفع كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة جائحة الفيروس المستجد، وقد أكد مصدر تابع لوزارة الداخلية السعودية، بانه بناءً على المتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهات الصحية المتخصصة ولما تم إنجازه من مكاسب حقيقية لمواجهة الفيروس المستجد والعمل على مكافحته بشكل جذري، تم اتخاذ هذه القرارات بعد الدعم الملحوظ من جانب القيادة السعودية الرشيدة، علاوة إلى ذلك تضافر كافة الجهود الوطنية التي لها أثر فعال في جميع الجهات المختلفة، وتوفير برامج اللقاحات الوطنية لجميع المواطنين للرجال والنساء والأطفال وارتفاع النسب الخاصة بالتحصين ضد الفيروس، فجميع الأسباب ساهمت بشكل كبير في اتخاذ الإدارة لهذه القرارات.