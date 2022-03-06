نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث توكلنا الجديد وطريقة تسجيل دخول الموقع الرسمي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد تطبيق توكلنا على أهمية تحديث توكلنا في نسخته الجديدة 1443؛ لما له من أهمية كبيرة في تحسين تجربة المستخدم، والاستفادة بما يقدمه من خدمات عديدة، ويكون التحدِيث من خلال دخول موقع توكلنا الرسمي، أو تطبيق توكلنا على الجوال سواء أيفون والأندرويد وغيرها من الإصدارات الجديدة، حيث أنه من وقت إصدار تطبيق توكلنا وقد أتاح لكافة المستخدمين داخل أنحاء المملكة مواطنين ومقيمين التسجيل في توكلنا وإنشاء حساب جديد، وخاصةً في ظل انتشار الوباء العالمي الذي تسبب في فرض حظر التجول، فجاء تطبيق توكلنا لتسهيل إصدار التصاريح واستعراض الحالة الصحية.

تحديث توكلنا

تحرص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تحديث تطبيق توكلنا بصفة مستمرة؛ وذلك لسهولة الاستخدام، وحل المشكلات التي تواجه المستخدمين، التي منها تطبيق توكلنا لا يعمل، لذلك يتوجب على المستخدمين تحدِيث التطبيق على الجوال بالإصدارات المختلفة، وهذا يرجع إلى أن تطبيق توكلنا أصبح يضم كم هائل من الخدمات، كما أنه أساسي في كثير من التعاملات ودخول الأماكن المختلفة، كل ذلك بشكل مجاني دون رسوم أو ضرائب إضافية، لذلك عليكم متابعي موقع ثقفني الاهتمام بالتحدِيث والحفاظ على الحالة الصحية محصن في توكلنا.

للاستفادة من خدمات تطبيق #توكلنا بشكلٍ أفضل..حدّث التطبيق بنسخته الجديدة. pic.twitter.com/CnpoISkF3t — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) للاستفادة من خدمات تطبيق #توكلنا بشكلٍ أفضل..حدّث التطبيق بنسخته الجديدة. pic.twitter.com/CnpoISkF3t — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) February 16, 2022

طريقة تحديث توكلنا الجديد

يمكنكم متابعي موقع ثقفني تحديث توكلنا الجديد على الجوال بكل سهولة، سواء كان الجوال من إصدار هواوي، أندرويد، أيفون، بالطريقة التالية:

ابحث عن المتجر الإلكتروني في الجوال ثم اضغط عليه. اكتب في أيقونة البحث تطبيق توكلنا ثم ابدأ البحث. اختر توكلنا من الخيارات المتاحة. انقر على زر تحديث، ثم انتظر حتى تنتهي مدة التحديث المحددة. انتقل إلى تطبيق توكلنا على الجوال ثم تسجيل الدخول، ثم ابدأ في الاستخدام.

تسجيل دخول توكلنا

منذ إعلان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن إطلاق تطبيق توكلنا، وقد سمحت لكافة المقيمين والمواطنين وبعض الجهات الحيوية التسجيل في توكلنا وإنشاء حساب جديد، وتحديث توكلنا، وتسجيل الدخول بالطريقة التالية: