شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1443 وموعد الصرف والفئات المستحقة

شروط الحصول على حساب المواطن، يساعد برنامج حساب المواطن السعودي في تقديم المساعدات والدعم لأصحاب الدخل المحدود، حيث تعمل الحكومة السعودية على تحسين المستوى المادي والمعيشي للمواطن، وذلك من خلال تقديم دعم جزئي يساعد على تخفيف الأعباء المالية، لذلك سوف نقدم لكم اليوم في السطور القادمة ما هو حساب المواطن وكيفية الحصول على حساب المواطن فتابعونا.

حساب المواطن السعودي

ينقسم المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي إلى ثلاث أقسام وفئات هم ( أصحاب دخل محدود، والدخل المتوسط، والدخل فوق المتوسط) وأن أصحاب الدخل الفوق متوسط هو من سيحصلون على دعم جزئي ويبلغ الاستحقاق إلى راتب159.20 وأن الدولة ستدفع بموجب حساب المواطن مبلغ نقدي مباشرة، ويتم صرفه يوم 10 من كل شهر ميلادي.

التسجيل في حساب المواطن كل شهر

صرحت الحكومة أن الأسرة التي يقل الدخل الشهري لأفرادها عن 2.160 ريال تستحق الدعم.

أصحاب الدخل المنخفض يتم تعويضهم ١٠٠٪ بمبلغ 1200 ريال شهرياً (الدخل من صفر- 11999 ريال شهرياً).

يتم تعويض أصحاب الدخل المتوسط بقيمة ٧٥٪ بقيمة 1000 ريال شهرياً ( الدخل من 12000- 15299 ريال سعودي شهرياً).

ثم يتم تعويض ٥٠٪ لأصحاب الدخل الفوق متوسط بمبلغ 600 ريال سعودي شهرياً (الدخل يتراوح من 15300- 20159 ريال سعودي شهرياً).

الفئات المستحقة لحساب المواطن

يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها في برنامج حساب الموافق ومن بينها تقسيم الشرائح إلى خمس فئات وهي كالتالي:

الفئة الأولى: هي الفئة التي تبدأ دخلها من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

أما الفئة الثانية: هي الفئة التي يبدأ دخلها من 8700 حتى 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة: هي الفئة التي يبدأ دخلها 12000 حتى 15299 ريال سعودي.

أما الفئة الرابعة: هي التي يبدأ رواتبهم من 15300 حتى 20159 ريال سعودي.

الفئة الخامسة: هذه الفئة لا تستحق الدعم وهي من يزيد راتبها أكثر من 20160 ريال سعودي.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو سجلات تجارية.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم متواجد في أي دار للإيواء.

أن يكون المستفيد من الدعم متواجد داخل المملكة بصفة مستمرة.

في نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم شروط الحصول على حساب المواطن وفوائد التسجيل، ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.