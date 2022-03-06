قدم واستلم فوراً تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون كفيل من شركة البيت الأهلي بالسعودية

يحتاج بعض المواطنين والمواطنات بالمملكة الى الاقتراض من البنوك وشركات التمويل لاقامة مشروعات ربحية تعمل على تشغيلهم وتعالج البطالة التي لايجدون عمل رغم حصولهم على المؤهلات الدراسية بالجامعات، وطلب تمويل سريع وفوري بقيمة 300 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقل هامش ربححيث توفر شركة البيت الأهلي للتمويل اسرع تمويل للعملاء بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط، ومن المقال سوف نوضح تلك الشروط ومزايا التمويل والأوراق والمستندات الواجب تقديمها للشركة للحصول على التمويل، حيث تقدم شركة البيت الأهلي للكثير من الأشخاص، خاصة الشباب المقبلين على إقامة بعض المشاريع، تمويل نقدي وشخصي متاح للمواطنين والمقيمين بأقساط تصل الى 60 شهر وهامش ربح بسيط للغاية.

اهم مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل:

يوافق أحكام شركة البيت الأهلي أحكام والشريعة الإسلامية

إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الرواتب .

يصل تمويل شركة البيت الأهلي إلى 300 ألف ريال سعودي ويبدأ من 3 ألف ريال سعودي.

له نسبة ربح قليلة جدا على التمويل.

مدة تسديد الأقساط ميسرة حتى ٦٠ شهرا.

كما تمتاز الشركة بتسريع الإجراءات القانونية اللازمة، للحصول على هذا التمويل بكل سهولة.

ومن اهم مزاياه حيث تتيح الشركة فرصة تسديد القرض بالكامل في أي وقت ممكن خلال مدة الاقساط.

ومن اهم مزاياه ايضا تملك العميل للسلعه وتسجيلها بإسمه من بداية العقد .

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل:

للحصول على تمويل شركة البيت الاهلي للتمويل يجب توافر عدة شروط وهي كالتالي: