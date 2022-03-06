طريقة عمل الاكلير اللذيذ بكل سهولة وبمكونات بسيطة

الاكلير يعتبر من أشهر الحلويات واقربها للكعكة الإسفنجية من حيث الرائحة والمذاق، مما يجعله الحلى المفضل لدي الكثير من الأشخاص، ويمكن حشوه بالكريمة أو الشكولاتة أو المربى، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة صنع الكلير.

طريقة صنع الاكلير بالشكولاتة

المقادير

كوب كبير من الماء.

خمسون جرام من الزبدة البلدي.

٧ بيضات كبيرة الحجم.

كأس كبير من الطحين المنخول.

ملعقة متوسطة من الفانيلا.

ربع ملعقة من الملح.

١٥٠ جرام من الشكولاتة السائلة.

طريقة التحضير

اسكبي مقدار الزبدة في وعاء حراري، ثم ضيفي إليها الماء، والملح، والسكر، ثم قلبيهم واتركيهم على النار، حتى يصل الخليط إلى الغليان. اسكبي الطحين المنخول بشكل تدريجي فوق خليط الزبدة، ثم اتركيه على درجة حرارة هادئة مع الاستمرار في التقليب، حتى يتكون خليط كثيف. ضعي العجينة في وعاء كبير الحجم ليناسب الخلط، ثم ضيفي إليه حبات البيض، والفانيلا، ثم اعجني الخليط جيدا، حتى يتكون عجينة لينة ومتماسكة. قومي بتشكيل أصابع الكلير بواسطة كيس الحلواني، ثم قومي برصه في قالب حراري، ثم ضعيه في فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة ٣٥ دقيقة على نار متوسطة، حتى ينضج الكلير. اصنعي فتحات بجانب الكلير، ثم احشيه بالشكولاتة، وزينيه بها، حتى يصبح جاهز للتقديم.

طريقة إعداد أصابع إكلير بالكاسترد

المقادير

كوب كبير من الطحين المنخول.

كأس كبير من الماء.

٣ حبات من البيض كبير الحجم.

ستون جرام من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

عشرة جرام من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

حشوة كريمة الكاسترد

كوب كبير من الحليب السائل.

٢ ملعقة من الكاسترد.

خمسون جرام من السكر.

١١ جرام من الفانيلا.

طريقة التحضير