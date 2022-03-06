بوابة جود للإسكان 1443 خطوات التسجيل فى المنصة وشروط القبول وماهى المميزات الخاصة بها

أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية مبادرة تطوير الإسكان، والغرض من هذه المبادرة هو أن يشارك المجتمع السعودي أفرادًا أو مؤسسات، في التبرعات الخيرية للإسكان عبر منصة جود للإسكان.علاوة على الدعم الخيري للأسر ذات الدخل المنخفض، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الاستفادة من دعم بوابة جود للإسكان لعام 2022 بالتفصيل، وكذلك معايير الاستحقاق لهذا الدعم.

كيفية الاستفادة من دعم بوابة جود للإسكان

هناك 5 خطوات يجب على المستخدم فعلها لاستخدام خدمات منصة جود للإسكان والاستفادة منها، وهي تتمثل في الآتي:

قم بزيارة الصفحة الرئيسية لمنصة جود للتعرف على المؤسسات والجمعيات التعاونية.

بعد ذلك، سوف تقوم المنصة بالتواصل مع المنظمات ذات الصلة القريبة من مقدم الطلب.

ستعمل الجمعية بعد ذلك على دراسة حالة مقدم الطلب والتعرف على استيفائه للشروط ومعايير منصة جود، والتي تتم من خلال البحث الاجتماعي أو المكاتب المحلية.

يتم التحقق من خلال التكامل الفني والتقني مع المصالح الحكومية مثل الضمان الاجتماعي والمساعدة السكنية.

الخطوة الخامسة والأخيرة هي الترشيح والاختيار، حيث يراجع فريق منصة جود الطلبات، ويتم إرسال الحالة إلى النظام الأساسي.

معايير استحقاق دعم جود للإسكان