اطلب واستلم خلال دقائق بدون كفيل تمويل كوارا المرن 250 ألف ريال شروطه ومزاياه

شركة كوارا من أهم شركات التمويل والتي تعطى تمويل كاش نقدي فوري طالما العميل مستوفي الشروط حيث يمتاز تمويل شركو كوارا بإجراءات سهلة وميسرة ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، وسوف نوضح مزايا تمويل شركة كوارا وكيفية الحصول على التمويل واهم شروط التمويل من شركة كوارا ، حيث يلجأ الكثير من المواطنين عن حلول مالية لإنجاز بعض المهام الشخصية الهامة وتحقيق أحلام يرغب البعض في تحقيقها، ويتوفر ذلك من خلال شركة كوارا للتمويل المالي، ويحصل كل شخص على التمويل الذي يرغب به في أسرع وقت ممكن، وتحظى شركة كوارا بثقة كبيرة من جميع العملاء بسبب سهولة الإجراءات بالإضافة الي خضوع الشركة لرقابة من البنك المركزي السعودي.

أهم مزايا تمويلات كوارا النقدية:

لتمويلات كوارا مزايا عديدة حيث توافق على تمويل شراء سيارة، أثاث، أو لغرض الزواج، أو السفر، وغيرها من الأمور الأخري، ومن اهمها مايلي:

يصل التمويل الذي يمكن الحصول عليه من كوارا إلى 250 ألف ريال سعودي، ويتم التقسيط بشكل مريح على فترات حوالي 60 شهر، ويتم التقسيط بشكل فوري.

يمكن الحصول على التمويل من قبل الأشخاص الوافدين العاملين في مختلف القطاعات والأشخاص السعوديين.

يتم الحصول على التمويل دون كفيل ولا يشترط تحويل الراتب.

يتم الحصول على التمويل من خلال إتمام بعض الإجراءات السريعة وموافقة مرنة.

لا يوجد رسوم إدارية.

يتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من كوارا:

يكون لدى الشخص المتقدم سجل ائتماني مناسب وجيد.

من الضروري أن يقوم المتقدم بإضافة شخص ضامن في حالة إذا كان المبلغ الخاص بالتمويل يزيد عن 100 ألف ريال، وذلك بناءً على تعليمات البنك المركزي السعودي.

التزام العميل بسداد كافة الأقساط في المواعيد المحددة.

تقديم كشف حساب يوضح قيمة الرواتب آخر 3 شهور.

كيفية التقديم على تمويل كوارا: