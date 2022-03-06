استعلم الآن عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 52 الرابط والشروط

ينتظر الكثير من مستفيدي دعم حساب المواطن عن الاعلان عن نتائج الاهلية للاطمئنان من احقيته من الدعم ووجود اسمه فى استحقاق دعم حساب المواطن، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية الاستعلام عن نتائج الاهلية للدفعة 52 من حساب المواطن وكيفية تقديم الاعتراض، والشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم، وقد أعلن عن نتائج الأهلية الخاصة بهذا البرنامج يوم الأربعاء 2 مارس 2022، وأصبح في إمكان كل المواطنين المستفيدين أن يقوموا بالدخول إلى الرابط الخاص بالبرنامج والاستعلام بواسطة الهوية الوطنية، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز البرامج التي تسعى لتقديم الدعم المادي للمواطنين السعوديين.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 52:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن .

يقوم اشخص المستفيد من البرنامج بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول وإدخال البيانات صحيحة

ثم عليك بالضغط على أيقونة حسابي، ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة دراسة الأهلية.

ثم عليك ان تسجّل الاسم الخاص به ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة عرض

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول أن عند الاستعلام وجدوا العديد عد أحقيتهم في الأهلية ولا يوجد سبب أو مبرر لذلك، فقد أتاح برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات التي يمكن من خلالها التقديم والاستفادة منها، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تقديم طلبات الاعتراض حيث تتيح للمستفيدين إمكانية تقديم طلب اعتراض على قيمة الدعم، ومن خلال موقعنا نوضح كيفية تقديم طلب الاعتراض بالخطوات:

ادخل على رابط موقع حساب المواطن.

ثم تقوم بعد ظهور الواجهة الرئيسية للموقع، بالدخول على اقونة دراسة الأهلية.

ثم عليك بان تقدم الاعتراض مع إدراج كل الوثائق التي تثبت أحقّيتك للصرف.

وبعد تلك الخطوات تقوم بالضغط على ايقونة إرسال الطلب، ويمكنه أن يتابع الطلب الخاص به من خلال حسابه الشخصي على البرنامج.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق دعم حساب المواطن: