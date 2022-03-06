بضغة زر من هاتفك سلفة تقدم 5000 ريال فورا تمويل أونلاين سريع من منصة سلفة

من خلال هاتفك وفي اقل من ربع ساعة موافقة فورية من منصة سلفة على تمويلك سلفة فورية طارئة، ومن خلال عدة خطوات سوف نوضحها بالمقال واتباع هذه الخطوات تجد الموافقة الفورية على منحك سلفة 5000 ريال فور طلبها من سلفة بما فيها من مزايا عديدة موضحة بالمقال وشروط الحصول على السلفة، فهي تمويل شخصي بدون بنوك، حيث توفر منصة سلفة فرصة للمواطنين للحصول على تمويل مالي واستلام التمويل في أي وقت وبأي مكان سواء من مكان العمل أو المنزل، وسواء كان الشخص بأي مدینة أو أي قریة في المملكة العربية السُّعُودية، ويتم ذلك دون شرط زيارة مقر العمل الخاصة بالمنصة، ويصلح التمويل لجميع الأغراض الشهرية الخاصة بالعميل مثل سداد الدیون، تجديد أشياء بالمنزل، أو لأي ظرف طاريء.

مزايا تمويل منصة سلفة:

تتميز منصة سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها من قبل الفئات المستفيدة من تمويل سلفة، ومن ضمن هذه المميزات يتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإَافة إلى أنه يتميز بإجراءاته السريعة والبسیطة، وتساعد سلفة عملاءها للحصول على مبلغ من المال الذي يعمل على الحفاظ على استقرار كل شخص مالياً، مع توفير سيولة نقدية تحقق أهداف الجميع، ومن مزايا منصة سلفة الاتي:

سلفة تصرف لك 5000 ريال بدون تحويل الراتب من جهة العمل.

يتميز بأن السداد يتم على فترات ويتم بكل سهولة ويسر

له هامش ربح تنافسي.

بعد التاكد من صحة بياناتك تودع سلفتك وتمويلك في حسابك بشكل سريع.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل بمنصة سلفة:

يشترط للحصول على سلفة ان يكون طالب السلفة سعودي الجنسية فقط .

ان يتراوح عمل طالب السلفة ما بين 18 إلى 60 عاماً، على أن يكون مكتمل الأهلية.

أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 4,000 ريال سعودي كحد أدنى

كما يشترط على العميل أن يكون الشخص على رأس قوة عمل، بشرط ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 3 أشهر كاملة لموظفي العمل الحكومي أو 6 أشهر فعلية لموظفي العمل الخاص.

كيفية الحصول على تمويل أونلاين من منصة سلفة: