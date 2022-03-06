قرض جسر من بنك الراجحي اطلبه الآن بمزايا عديدة وموافقة سريعة الشروط والأوراق المطلوبة

يقدم مصرف الراجحي عروض تمويلية مختلفة ومميزه دون غيره من المصارف والبنوك المختلفة حيث يعتبر مصرف الراجحي هو المصرف الاول بالمملكة حيث يقدم احد تمويلاته البنكية بقرض جسر كااحد الحلول التمويلية والتي تعمل على مساعدة المواطنين والاسر التي تحتاج الى تمويلات نقدية سريعة، حيث يُعتبر قرض الجسر هو قرض يُقدم للعملاء، الذين لديهم أعذار صعبة وقاهرة، حيثُ يُقدم إليه عندما يقوم العميل بدفع الأقساط الخاصة بالقرض الشخصي الحالي، الذي امتلكه سابقاً، وتدور فكرة قرض الجسر حول قيام البنك بسداد القرض بدلاً من العميل صاحب قرض الجسر، عن طريق مساعدة شركة أو مؤسسة بذاتها، والسعي لتمويل قرض آخر، والتي نقدم شروطه ومزاياه وكيفية الحصول عليه من خلال مقالي، ويساعد مصرف الراجحي عن طريق معاونة أحد المؤسسات الكبرى، ويعمل على منح العميل قرض الجسر ويسدد كل الأقساط المتبقية التي يجد مشكلة في سدادها، وإعطاءه قرض جديد، يتم فرض أقساط عليه تُدفع خلال الفترة القادمة، وعندما ينتهي العميل من أقساط القرض القديم، يبدأ في دفع أقساط الجديد الذي امتلكه من البنك، وعمل مشاريعه الخاصة به، وبذلك يكون حل جيد بدلاً من دفع غرامات تأخير دفع القرض.

الشروط الواجب تقديمها للحصول على قرض جسر من بنك الراجحي:

أن يكون الدخل الشهري 2000 ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

أن يكون الشخص المتقدم عمره يبدأ من 25 سنة حتى 56 عام ولا يزيد عن ذلك

كما يشترط للحصول على القرض أن يكون للمتقدم وظيفة ثابتة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ويتطلب الحصول على القرض أن يتقدم للحصول على القرضين في وقت واحد لأن في هذه الحالة سيتم رفض الطلب.

كما يشترط للحصول على القرض أن يعمل بوظيفة ثابتة، ويأخذ راتب حد أدنى ألفين ريال سعودي، من أجل سداد القرض بعد امتلاكه.

كيفية الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي: